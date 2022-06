Por Alexsander Fonseca | Em meados de 1980 estava para se iniciar um marco na cidade Guarapari, um loteamento chamado Nova Guarapari, onde sua extensão vai da praia de Guaibura, passa por Peracanga e chega na praia de Bacutia. Tinha como sua proposta inicial pequenas chácaras, mansões, fazendinhas.

Como todo loteamento teve de imediato uma dúvida sobre o crescimento da área, lotes na época valiam pouco. Temos um vídeo da novela Agua Viva no qual mostra o início desse loteamento.

Demorou pouco tempo para que se percebesse o que essa região tem em especial. 3 fatores levaram o sucesso do loteamento: – Belezas naturais – Uma beleza sem igual, praias com aguas tranquilas, sem notícias de afogamento na região, onde crianças podem brincar tranquilamente enquanto você curte uma cerveja gelada no quiosque ou uma peroá frita referência de cidade.

Praias famosas como a de Bacutia, que é referência na cidade, gente bonita, pista para você descer seu jet ou lancha, aguas limpas e cristalinas, sem poluição, com vários selos de qualidade em suas praias.

– CRESCIMENTO ORGANIZACIONAL – O loteamento fez o bairro crescer de forma organizada e com um público seletivo, devido a distância da cidade, pessoas com um poder aquisitivo maior tiveram mais engajamento, pela facilidade de locomoção. Prédios começaram a se erguer na orla, o que foi um sucesso de vendas, tanto que hoje não encontramos mais nenhum lote na orla das praias à venda.

Uma associação de moradores unida, que fiscaliza bem a área. – Oferta e Procura – Lei básica que gira todas vendas, se aplicou muito bem na área de Nova Guarapari, com a valorização da área, as vendas dispararam na região o que fez rapidamente se acabarem os imóveis de orla, investidores e donos de construtora olharam pra região com outros olhos.

Temos prédios que ainda nem terminaram, que já estão com todas unidades vendidas na planta. Hoje nova Guarapari, Praia do Morro e Centro são os lugares com maior perspectiva de crescimento. Ainda encontramos algumas oportunidades de lotes, casas e apartamentos em um preço bom na região.

Que são ideais para você morar, ou investir. Não perca o seu dinheiro para inflação. Imóvel é a melhor forma de garantir a segurança de ter seu investimento aplicado. O imóvel e a melhor forma de investimento, podendo gerar renda passiva que é a valorização com o tempo, e renda passiva, que é um lucro mensal obtido através de alugueis anuais ou temporada.

Nova Guarapari é um bairro que cresceu muito e a tendência e cada vez mais continuar em crescimento, se tornando uma fonte de investimento segura. Temos vários imóveis para vocês na região, que valem a pena pra tanto morar quanto investir. Casa com acabamento de alto padrão onde você sente a sofisticação e conforto, casa de construtora, com um preço simplesmente incrível de R$ 380.000 e ainda aberta a propostas.

Para você investidor tenho esse prédio recém lançado na planta, onde você praticamente consegue ouvir as ondas, de tão próximo ao mar, Com entradas a partir de R$ 113.640,76.

