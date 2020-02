Na manhã desta sexta-feira (21), no auditório da Semed, o prefeito Edson Magalhães se reuniu com 30 taxistas que atuam no município, para conceder a autorização de serviço aos profissionais.

A conquista é uma antiga luta dos trabalhadores e do atual gestor, que acompanha a questão desde quando estava como deputado estadual. “Venho acompanhando a situação a muito tempo e hoje é uma grande conquista, estarmos concedendo permissões a 30 profissionais. Agora trabalharão regularizados, oferecendo um serviço de segurança e qualidade. São trabalhadores qualificados que possuem grande relação com a comunidade”, comentou Edson Magalhães, Prefeito de Guarapari

Após a decisão do Superior Tribunal de Justiça – STJ, os taxistas que trabalhavam apenas com liminar, tiveram seu direto garantido a trabalhar legalmente no município.

Segundo o presidente da Associação dos Taxistas e Defensores do Centro de Guarapari, Paulo Silas Vida Benevenuto, “foi uma luta muito grande para todos que tiveram suas autorizações cassadas. Conseguimos voltar a ser legalizados e agradecemos ao prefeito por ter acreditado no nosso trabalho e ter nos apoiado”.