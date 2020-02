Funcionando desde o mês de dezembro em Guarapari, o Greenland Mercado e Hortifruti já se tornou referência de bons produtos e ótimo atendimento na cidade. A loja é voltada a resolver as necessidades semanais dos consumidores, sendo o primeiro mercado a funcionar 24 horas na Praia do Morro.

O Greenland conta com uma variedade de produtos de padaria, laticínios, hortifruti, mercearia e muito mais. A parte de padaria possui uma variedade de pães, bolos e pão quente de hora em hora. O açougue tem todos os cortes de carne, peças para o dia-a-dia e tudo para o seu churrasco, todos os temperos necessários, carnes, carvão. Tudo isso você encontra na Greenland.

Bebidas. No Greenland você ainda tem bebidas geladas e uma variedade de vinhos de cinco países. Com uma adega com rótulos de cinco países como Argentina, Chile, Espanha, Portugal e Estados Unidos, além das tradicionais bebidas nacionais.

Com atendimento 24 horas, vale a pena dar uma passada e conhecer os produtos e toda a qualidade do Greenland Mercado e Hortifruti.

Endereço: Ed. Condomínio Praia Da Maruja, Nº 1015, na avenida Beira Mar, na Praia do Morro. (Em frente ao Quiosque 17 e próximo ao Hotel Quatro Estações).