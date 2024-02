Nesta segunda-feira (05/02), o Sine de Vila Velha está disponibilizando um total de 434 vagas de emprego no mercado formal de trabalho da cidade. Há vagas para diversas funções, em diversas áreas de atuação profissional.

Os interessados em aproveitar as oportunidades devem comparecer ao Sine para garantir o encaminhamento. O órgão funciona de segunda a sexta-feira, no período das 8 às 17 horas, na Vila do Empreendedor, situada no Subsolo “A” do Boulevard Shopping, em Itaparica.

As vagas desta semana se destinam principalmente às seguintes funções/profissões:

Açougueiro

Ajudante de açougueiro (comércio)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria

Ajudante de eletricista

Ajudante de motorista

Analista de sistemas de automação

Assistente administrativo

Assistente de cobrança

Atendente de farmácia (balconista)

Atendente de lanchonete

Atendente de padaria

Atendente de telemarketing

Atendente do setor de frios e laticínios

Auxiliar administrativo

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de limpeza

Auxiliar de linha de produção

Auxiliar de logística

Auxiliar de manutenção e recarga de extintor de incêndio

Auxiliar de manutenção predial

Auxiliar de mecânico de autos

Auxiliar técnico eletrônico

Caixa (supermercados)

Churrasqueiro

Conferente de carga e descarga

Consultor de vendas

Copeiro

Cozinheiro geral

Eletricista de instalações

Embalador a mão

Empregado doméstico (serviços gerais)

Instalador de cortinas, persianas, portas sanfonados e boxes

Jardineiro

Mecânico de automóvel

Mecânico de bicicletas

Mecânico de equipamentos pesados

Montador

Motorista de caminhão guincho com munck

Oficial carpinteiro

Operador de empilhadeira

Pedreiro

Repositor de mercadorias (supermercados)

Técnico de manutenção eletrônica

Técnico de rede (telecomunicações)

Técnico em fibras óticas

Técnico em Segurança do Trabalho

Técnico orçamentista de obras (construção civil)

Terapeuta ocupacional

Vendedor interno

Zelador