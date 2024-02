A Ideally Construtora se destacou alcançando o 1º lugar entre 360 construtoras do Brasil no Prêmio Prevision, reconhecendo seu o Planejamento de Obras como o mais eficiente.

Com mais de 6 obras em andamento, sendo 5 em Guarapari e 1 em Vila Velha, a Ideally demonstrou excelência, eficiência e economia, superando competidores de renome, incluindo empresas com mais de 50 anos de atuação no mercado. Rodolfo Mai – sócio proprietário da Ideally – destaca a conquista como um selo para o ano de 2023.

“O investimento em obras de alto padrão na Orla da Praia do Morro, Praia da Cerca em Guarapari e Vila Velha resultaram em destaque na Ideally. Investimos em modernização e a busca incessante pelo melhor planejamento de obras e conquistamos esse prêmio que todos saem ganhando: funcionários, fornecedores, parceiros e, principalmente, os clientes”.

O engenheiro Sinval Cardozo enfatiza a relevância do prêmio, evidenciando a competição acirrada com referências nacionais e estaduais. “Estamos consolidando a trajetória da Ideally no caminho do aprimoramento contínuo. A conquista não apenas valida a eficiência da construtora, mas reforça seu papel de liderança no cenário nacional e estadual do setor”.

Prêmio Prevision: Reconhecimento da Eficiência no Planejamento Construtivo

O Prêmio Prevision, estabelecido em 2021, destaca-se como a principal classificação das construtoras com os planejamentos mais eficientes em todo o Brasil. Ao abranger mais de 360 construtoras em 20 estados do país, a Prevision oferece uma análise abrangente e precisa do desempenho das construtoras.

Essa iniciativa oferece uma oportunidade valiosa para cada construtora avaliar os resultados do ano anterior e projetar estratégias futuras, impulsionando eficiência e economia no setor da construção.

Descubra as Atuais Obras de Alto Padrão da Ideally Construtora em 2024

A Ideally Construtora apresenta seis obras em progresso para o ano corrente, destacando-se por sua qualidade premium. Os projetos em andamento incluem: Edifício Toulon, Lúcia Pandolfi, Platinum e Spazio Azulli. Todos situados na linda orla da Praia do Morro, em Guarapari.

Adicionalmente, temos o Edifício Art Life, atualmente em construção na Praia da Cerca, também em Guarapari. Em Vila Velha, destaca-se a obra em andamento do Residencial Exclusive. Explore a excelência arquitetônica da Ideally Construtora – Ideal para você.