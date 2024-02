Por Marcelo Moryan | Em uma batalha silenciosa, mas devastadora, estamos perdendo nossas preciosas belezas para os MONSTROS DA GANÂNCIA. Como tubarões em um frenesi alimentar, essas forças vorazes, cujos senhores são o dinheiro, não se contentam apenas em destruir; elas anseiam pela aniquilação completa de montanhas, praias e paisagens exuberantes. Quando não destroem, sequestram para uso privado o que deveria ser de todos.

Porém, contra essa maré escura, ergue-se o poder redentor do amor. Aqueles entre nós que escolhem amar agem como guardiões das belezas que ainda possuímos.

A luta entre a ganância e o amor, contudo, transcende o individual e se enraíza no coração da política. As decisões que moldam nosso mundo e determinam o futuro de nossas belezas naturais e culturais estão nas mãos daqueles que elegemos. O caminho para salvaguardar o que amamos passa, inevitavelmente, pelo VOTO CONSCIENTE.

Estamos em um momento decisivo. Os Monstros da Ganância, com seu apetite insaciável por mais, ameaçam não apenas destruir, mas também aniquilar o que torna significativa a existência dos espaços que habitamos. Diante disso, nosso papel como cidadãos conscientes é mais importante do que nunca. Devemos escolher representantes que compartilhem de nossa visão de um mundo onde o amor prevalece, onde as belezas naturais e as criações humanas são valorizadas e protegidas para as gerações futuras.

Então, eu lhe pergunto: diante da perda iminente de nossas belezas para a ganância, de que lado você está? Vamos permitir que a aniquilação prevaleça ou vamos nos levantar em nome do amor?

(Em tempo: Você conhece algum Monstro da Ganância que deva ser combatido?)