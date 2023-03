Um grupo de 49 aspirantes do Curso de Formação de Oficiais (CFO) 2020-2023 celebra a formatura nesta quinta-feira (30), a partir das 19h. As comemorações do Curso de Formações de Oficiais (CFO) 2020-2023, que estão sendo organizadas pela VL Boutique de Eventos, conhecida nacionalmente no ramo de eventos, simbolizam a importância da mudança de círculo hierárquico na carreira militar dos Aspirantes a Oficiais.

Solenidade Militar de Entrega de Espadas. Nesta quinta-feira (30), acontece a Solenidade Militar de Entrega de Espadas que será realizada na Academia de Polícia Militar do Espírito Santo (APM-ES) e contará com a presença de várias autoridades, dentre elas o Comandante Geral da Polícia Militar do Espirito Santo, Cel. Douglas Caus e o governador do Estado do Espírito Santo, José Renato Casagrande.

Os aspirantes a oficiais do Curso de Formações de Oficiais (CFO) 2020-2023, nesta sexta-feira (31), participam de uma Solenidade Ecumênica, que acontece no Santuário Basílica de Santo Antônio, às 20h. O Culto Ecumênico representa o momento de agradecimento, com a presença de autoridades, familiares e amigos.

Já no sábado (1º) o Baile de Gala será realizado no Steffen Centro de Eventos, para cerca de 1.500 convidados, dentre eles autoridades do alto comando. O evento será assinado pela Chocolateria Brasil, Don Camaleone e Flor & Companhia na decoração. A produção e organização ficará por conta da VL Boutique de Eventos.