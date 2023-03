Com o objetivo de movimentar o mercado imobiliário de Guarapari e alavancar as vendas, a Ideally Construtora realizou o Prêmio Corretor do Ano 2022. A campanha ocorreu durante todo o ano de 2022 e foi destinada aos corretores e imobiliárias da cidade que vendessem os imóveis da Ideally Construtora.

Evento. A premiação foi oferecida em dinheiro, um incentivo a mais para os profissionais envolvidos. O evento aconteceu no Dal Mare restaurante, na Praia do Morro, com um delicioso almoço de confraternização entre os 3 primeiros colocados e a equipe da Ideally Construtora.

“A campanha foi sucesso total. Nos deixou muito felizes de ver a dedicação e o empenho de todo mercado imobiliário da cidade. E toda força de venda de Guarapari trabalhando fortemente com foco nos produtos da Ideally Construtora”, destacou o empresário Rodolfo Mai.

Prêmio Corretor do Ano. O Prêmio Corretor do Ano foi apresentado no lançamento #TOP6 em dezembro/21, no qual a Ideally lançou 5 empreendimentos em Guarapari e 1 em Vila Velha. Com o lançamento #TOP6, a Ideally Construtora colocou no mercado 250 novos apartamentos, além de outros 226 que já estavam em obras e foram entregues no final do ano de 2022. Com a campanha, foram vendidos 70% dos imóveis.

De acordo com Jucinei Gabriel, gerente de vendas da Ideally Construtora, a campanha foi amplamente estudada para beneficiar tanto os profissionais, quanto a empresa, fazendo o networking e realização de novos negócios. “Foi um grande sucesso, nós tivemos um êxito muito grande de vendas. Praticamente todos os corretores de imóveis da cidade, venderam para a Ideally. Foi nosso objetivo atrair mais os corretores para nossa empresa e deu certo”, comemorou Jucinei.

Foram mais de 200 corretores que participaram da campanha, além de mais de 10 imobiliárias que venderam os imóveis da Ideally Construtora.

Corretora de imóveis conquistou o 1º lugar em vendas pela Ideally

Na lista das 10 imobiliárias que mais venderam para a Ideally Construtora, a Roma Imóveis ficou em 1º lugar. Empresa que a Histeyssy Lopes trabalha há 15 anos e conquistou o 1º lugar na categoria corretores. Ela atribuiu a conquista a muito trabalho e dedicação.

Foram mais de 15 unidades vendidas. “O atendimento humanizado é o que eu mais prezo. Estou recebendo o feedback de muitas corretoras que estão se sentindo representadas, já que o mercado de corretor de imóveis sempre foi muito masculino. Estou muito feliz em ser 1º lugar em vendas pela Ideally que é uma construtora que hoje na cidade não existe outra comparada a ela em oferta de produtos e qualidade”, concluiu.

Conheça os TOP 10 corretores

1º Histeyssy Lopes

2º Wilsinho

3º Paulo Cirino

4º Zé Carlos

5º Wendel

6º Jorge Miranda

7º Anderson Melquiades

8º Zilar

9º Anízio

10º Rodrigo Carvalho

Conheça as TOP 10 Imobiliárias

1º Roma Imóveis

2º Paulo Cirino

3º Agnaldo Imóveis

4º Peixoto Imóveis

5º Miranda & Toledo

6º Aroldo Imóveis

7º Marconi Imóveis

8º Nagela Imóveis

9º Chamoun Imóveis

10º Praia Imóveis