Se anteriormente a Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania (SETAC), divulgou um processo seletivo com 24 vagas, em nova divulgação a prefeitura informou que são 51 vagas.

Segundo a prefeitura, o edital para o Processo Seletivo Simplificado, com 51 vagas, para a contratação, por prazo determinado, de profissionais para diversos cargos: coordenador, pedagogo, assistente social, psicólogo, terapeuta ocupacional, orientador social/educador social, cuidador e cozinheiro.

A vagas são para atuar nas atividades no âmbito da Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania (SETAC). Todo o Processo Seletivo será executado e acompanhado pela Comissão do Processo, nomeada por meio da PORTARIA SETAC nº 001/2023, que supervisionará todas as etapas do Processo.

As inscrições deverão ser realizadas pessoalmente entre os dias 31/01/2023 e 02/02/2023, na Secretaria de Trabalho, Assistência e Cidadania(SETAC), situada à Rua Marcílio Dias, nº 399, Edifício Rei dos Reis, das 9h às 11h e das 13h às 17h.