Por Clóvis Rangel | Chegou o verão e com ele férias e a procura por locais com bastante água. O turismo rural se torna uma das opções cada vez mais atrativas devido às temperaturas amenas das regiões montanhosas capixabas. Em Alfredo Chaves não poderia ser diferente, é nesta época que muitas pessoas se deslocam dos grandes centros para desfrutar um pouco das opções de lazer, aventura e cultura da terra alfredense.

São inúmeras as opções que vão desde bucólicas cachoeiras a esportes de aventura. Diversas pousadas e pontos turísticos podem ser encontrados facilmente no município. A visita pode ser acompanhada de um bom vinho e pela típica culinária italiana herdada dos antepassados. Há pacotes especiais em todos os empreendimentos, ao gosto de cada visitante.

O município que integra a Rota da Costa e da Imigração e possui três roteiros turísticos: Vale da Aventura, Caminho das Águas e Sete Maravilhas, mantém um clima agradável no interior que aliado às exuberantes paisagens, ao povo acolhedor e às comidas típicas, proporciona aos visitantes uma inesquecível estadia pela terra da banana e do leite.

Uma cidade com forte influência da colonização italiana, também é conhecida pela prática de esportes, principalmente para o turista que busca adrenalina em meio às montanhas. A rampa natural de voo livre da comunidade de Cachoeira Alta, por exemplo, localizada a 5 km da cidade, é muito procurada por ser propícia à prática de saltos de asa-delta e de parapente.

Já em Matilde, distante 18 km da sede, o visitante pode conferir um pouco da história local na Estação Ferroviária e seguindo os trilhos, é possível conhecer o ‘Túnel Encantado’ – uma antiga construção que serve de passagem de água, edificada para amortecer o fluxo das águas do rio Novo de Matilde que passa por baixo da ferrovia.

Atração no local é a cachoeira Engenheiro Reeve. Dona da maior queda livre do Estado (65 metros) atrai turistas de todo o país. O acesso é fácil, devido a construção de uma passarela com mirante. A cachoeira é muito procurada para rapel.

Outros atrativos turísticos do município

Carolina: a dica e banhar-se nas cachoeiras Daróz e Pinón, além de poder visitar o Parque Municipal Iracema, onde há diversas trilhas que possibilitam ver a riqueza da fauna e da flora, além das famosas cachoeiras Iracema e Iraceminha.

São Roque de Maravilha: a cachoeira Maravilha é uma das atrações desta comunidade.

Ibitirui: O distrito compõe um roteiro com as cachoeiras Vovó Lúcia, Neuza e Santa Maria

São João de Crubixá: já neste distrito o turista encontra a Cachoeira do Quintino, corredeira do Paganini. Ainda existem no município as cachoeiras Piripitinga (São Francisco de Batatal), Tororoma (Cachoeira Alta), Darci Nalesso (Aparecida) e Menegussi (Vila Nova de Maravilha).

Pedra do Gururu: está localizada na sede a cerca de 3 km e com altitude de 450 metros acima do nível do mar. No seu topo há um cruzeiro onde são feitas caminhadas todos os anos com celebrações religiosas. A trilha de subida a pé tem duração média de 1h30 às 2h. O local oferece a possibilidade de caminhadas ecológicas, escaladas, montanhismo e vôos livre de asa delta e de parapente, apesar de não possuir rampa oficial.

Para todas as localidades há acesso pelas BRs 101 e 262 e os trajetos são sinalizados. Em praticamente todos os locais há serviços de restaurantes, lanchonetes e pousadas.