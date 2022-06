O 9º Batalhão da Polícia Militar comemorou, na manhã desta quinta-feira (23), o seu trigésimo aniversário através de uma cerimônia realizada na sede da Unidade, localizada no município de Cachoeiro de Itapemirim.

A solenidade resgatou a história do batalhão, oficialmente fundado em 10 de abril de 1977, e abriu espaço para homenagear os ex-comandantes, veteranos e amigos de longa data da Unidade.

Na oportunidade, o subcomandante do 9º BPM, major Palaoro, reservou uma homenagem especial ao tenente-coronel Fabrício da Silva Martins, comandante do 9º BPM, por sua dedicação e zelo com a Unidade: estamos há dois anos e meio sob o comando de um verdadeiro líder, filho de Cachoeiro, e muito devotado a este Batalhão. Obrigado por tudo!”, pontou o major Palaoro.

Ainda durante o evento foram agraciados os 18 ex-comandantes (sendo dois in memorian) que construíram a trajetória do 9º BPM, e marcaram suas respectivas passagens com reflexo positivo na atualidade.

Em seguida, foi a vez dos veteranos, policiais militares da reforma, reserva remunerada e também da ativa que atuaram nos primórdios da Unidade e ajudaram a formar a base do 9º Batalhão. Através deles foi galgada a aproximação e aceitação de toda a sociedade Sul Capixaba, tendo em vista que na área de abrangência inicial, os municípios pertencentes, além dos atuais, eram Marataízes, Itapemirim, Presidente Kennedy, Iconha, Rio Novo do Sul, Atílio Vivácqua, Mimoso do Sul e Muqui.

Por fim, foi conferida a condecoração “Amigo do 9º BPM” às personalidades e instituições que, de alguma forma, contribuíram efetivamente para o desenvolvimento e aprimoramento desta Unidade da PMES. Na ocasião foram concedidas 22 homenagens.

Em seu discurso, o tenente-coronel Fabrício da Silva Martins cumprimentou e agradeceu todos os envolvidos na construção da trajetória do 9º Batalhão, tornando-o “uma Unidade de presença e respeito junto à sociedade capixaba”.

1 de 5

Ainda em sua fala enalteceu a parceria com todos os órgãos de segurança pública, com os oficiais que ombreiam ao seu lado e, de modo especial, teceu palavras de agradecimento à sua tropa: “não preciso perguntar se vocês são capazes, pois sempre exercem suas funções da melhor maneira possível em prol da sociedade. Sou muito grato pela dedicação e profissionalismo dos senhores”, disse.

Para ratificar esse discurso, o comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, completou que a tropa do 9 Batalhão tem realizado um trabalho fantástico, honrando a farda e prestando à sociedade capixaba um serviço de excelência. Aproveitou para falar também sobre os investimentos na recuperação da sede da Unidade, sobretudo na estrutura física, abarcando as obras em geral realizadas pelo governo do Estado no âmbito de toda a Polícia Militar, além da renovação da frota com 1.333 novas viaturas, realização de concursos públicos e outras aquisições, como armamentos e equipamentos.

“Tudo isso só é possível com uma gestão administrativa e operacional fortes. Para se alcançar bons resultados é necessário criatividade e gerenciamento. Estratégias foram traçadas, e operações foram nascendo, bem como a readequação do policiamento, já que o efetivo ainda é aquém do ideal. Acompanho de perto o andamento das operações e escuto as necessidades da tropa, pois o meu objetivo é transformá-las em atos concretos e tomadas de decisões eficazes”, afirmou.

Ao final da solenidade, ocorreu o tradicional desfile em continência à maior autoridade presente, o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus.