A Prefeitura de Vila Velha avança com readequações viárias em Coqueiral de Itaparica, com o objetivo de melhorar a mobilidade e reduzir acidentes nas principais vias. A partir de quarta-feira (29), quatro ruas passarão a permitir apenas um sentido de direção: Itaoca, Itaipava, Dr. Gilson Santos e Ibitirama. As mudanças fazem parte da primeira fase do Binário Sul, que mudará o trânsito em toda a região.

As ruas Itaoca e Doutor Gilson Santos ficarão com o fluxo viário partindo da Avenida Santa Leopoldina para a Rodovia do Sol. Já as ruas Itaipava e Ibitirama, no sentido oposto. Desta forma, um binário entre as ruas será formado, com uma via indo numa direção e a via paralela na direção oposta. As ruas Itaúna e Itapemirim serão as próximas a integrar o binário.

Essas mudanças são implantadas pela equipe da Engenharia de Tráfego da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito. Os semáforos instalados neste sistema estão equipados com câmeras inteligentes, que fazem a contagem do fluxo de veículos, alterando o tempo de abertura e fechamento em ciclos de poucos minutos, garantindo dinamicidade e evitando engarrafamentos no trecho.

Binário Sul

Nova ordenação viária da cidade de Vila Velha, baseada no sistema binário que define vias paralelas com sentido alternado, com maior fluidez e menos conflitos nos cruzamentos entre vias.

O Binário Sul ligará a Região 5 ao Centro, criando corredores até a Terceira Ponte, trecho que hoje apresenta gargalos e engarrafamentos nos horários de pico; e nos próximos anos aponta para crescimento imobiliário e consequente aumento de veículos.

A implantação será feita em três fases, para melhor absorção pela população, além da realização de algumas intervenções de obras necessárias.

1ª fase:

Alteração para sentido único de direção em seis ruas transversais entre as avenidas Santa Leopoldina, Saturnino Rangel Mauro e Rodovia do Sol.

A partir de 29 de junho

📍Rua Itaoca – sentido bairro ➡️ orla

📍Rua Itaipava – sentido orla ➡️ Santa Leopoldina

📍Rua Dr. Gilson Santos – sentido Santa Leopoldina ➡️ orla

📍Rua Ibitirama – sentido orla ➡️ Santa Leopoldina

Em breve

📍Rua Itaúna – sentido Santa Leopoldina ➡️ orla

📍Rua Itapemirim – sentido orla ➡️ Santa Leopoldina

As alterações complementam o sistema binário entre as transversais que cruzam os principais corredores viários da região.

Ao todo são 23 ruas transversais, entre a ruas Dylio Penedo e Deolindo Perim, que vêm sendo readequadas desde 2021.

O principal objetivo é reduzir conflitos nos cruzamentos, aumentando a segurança para condutores e pedestres e melhorar a fluidez do trânsito.

As alterações já foram testadas pelos técnicos da Engenharia de Tráfego, da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito, por meio de um software que gera dados de acordo com as interações simuladas.

2ª fase:

Inversão de sentido da avenida Saturnino Rangel Mauro

3ª fase:

Transformação da Rodosol em mão única no sentido Centro de Vila Velha (a partir do cruzamento da Embratel).