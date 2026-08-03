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Oportunidade: CIEE seleciona estagiários para empresas e órgãos no Espírito Santo

Oportunidades contemplam alunos de diferentes níveis de ensino em diversas áreas de atuação. Grande Vitória concentra mais da metade dos postos ofertados nesta semana.

Estudantes em busca de inserção e desenvolvimento no mercado de trabalho encontram novas oportunidades nesta semana. O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) disponibilizou 196 vagas de estágio direcionadas a alunos de diferentes níveis de escolaridade. As ofertas estão distribuídas por 19 municípios capixabas.

A Região Metropolitana da Grande Vitória reúne a maior parte das seleções, concentrando 55% das vagas. No ranking de cidades com maior número de postos abertos, destacam-se Vitória (54 vagas), Sooretama (23), Serra (21) e Cachoeiro de Itapemirim (17).

Existem oportunidades para estudantes das áreas de Administração, Educação, Contabilidade, Comunicação, Marketing, Saúde, Arquitetura e Urbanismo, Construção Civil, Psicologia, Informática e Farmácia, entre outros segmentos.

Saiba como se candidatar às vagas

Os interessados em participar dos processos seletivos devem efetuar um cadastro gratuito na plataforma oficial do CIEE:

  • Acesso pelo site: acessar o portal de Vagas do CIEE, realizar o cadastro e buscar pela cidade desejada para visualizar os requisitos da oportunidade.

  • Acesso pelo aplicativo: as vagas podem ser consultadas e acompanhadas pelo aplicativo Meu CIEE, disponível para download nos sistemas Android e iOS.

Arquivado em:

Cidades, Destaque, Espírito Santo, Geral

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