Oportunidade: CIEE seleciona estagiários para empresas e órgãos no Espírito Santo

Estudantes em busca de inserção e desenvolvimento no mercado de trabalho encontram novas oportunidades nesta semana. O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) disponibilizou 196 vagas de estágio direcionadas a alunos de diferentes níveis de escolaridade. As ofertas estão distribuídas por 19 municípios capixabas.

A Região Metropolitana da Grande Vitória reúne a maior parte das seleções, concentrando 55% das vagas. No ranking de cidades com maior número de postos abertos, destacam-se Vitória (54 vagas), Sooretama (23), Serra (21) e Cachoeiro de Itapemirim (17).

Existem oportunidades para estudantes das áreas de Administração, Educação, Contabilidade, Comunicação, Marketing, Saúde, Arquitetura e Urbanismo, Construção Civil, Psicologia, Informática e Farmácia, entre outros segmentos.

Saiba como se candidatar às vagas

Os interessados em participar dos processos seletivos devem efetuar um cadastro gratuito na plataforma oficial do CIEE: