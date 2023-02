A cidade de Guarapari tem um hospital infantil. Trata-se do Hospital Infantil Francisco de Assis (HIFA), que fica localizado na Praia do Morro. Esse hospital é fruto de um trabalho do governador Renato Casagrande e do prefeito Orly Gomes, que em maio de 2014 se uniram e entregaram para Guarapari um hospital infantil.

Morte de bebês. Tudo aconteceu depois que vários bebes morreram no antigo hospital São Judas. Isso levou a uma crise na saúde e protestos de pais e parentes para alguma ação do poder público. Sendo assim, a prefeitura se uniu com o Estado e a Unidade de Pronto Atendimento Infantil (UPAI), que era da prefeitura, se transformou em HIFA com apoio do Estado e se tornou uma realidade.

A jogada. Pois bem, uma informação que já circulava nos bastidores foi confirmada pelo próprio prefeito em entrevista à TV Guarapari. A ideia do prefeito é tirar o HIFA da Praia do Morro e jogar para dentro no hospital Cidade Saúde, que ele está construindo na Praia dos Adventistas.

Ou seja, ele quer mover um hospital infantil que está pronto e funcionando desde 2014 e colocá-lo no local onde ele está construindo, a vários anos, um Hospital Geral. Vai pegar um hospital pronto, colocar lá e “entregar” um novo hospital para os cidadãos de Guarapari.

2 em 1? Eu entendi bem. Não era melhor ter DOIS HOSPITAIS? Ou seja, o Hospital Infantil deixaria de existir para funcionar dentro do Hospital Cidade Saúde. Isso é bom? Essa é a melhor estratégia? De DOIS fazer UM? Não era melhor ter DOIS? UM infantil e um GERAL (e também com atendimento infantil)?

DOIS hospitais não é melhor que UM? Mais opções de saúde? Alguém consegue explicar essa lógica do prefeito? Ele pode ter DOIS HOSPITAIS na cidade, atendendo a população INFANTIL e a GERAL, mas prefere FUNDIR OS DOIS EM UM.

Vereadores. Já houve uma reunião de funcionários da saúde da prefeitura com os vereadores, para explicar esse projeto de transferência do HIFA para o Hospital Cidade Saúde. A reunião dividiu a opinião dos vereadores presentes.

Fusão. Outra ideia do prefeito é colocar a UPA que funciona no bairro Ipiranga no lugar do HIFA na Praia do Morro. E onde atualmente é a UPA, será um ambulatório infantil. Uma verdadeira mudança. Mas para fazer toda essa manobra na saúde, o prefeito vai precisar da APROVAÇÃO DA CÂMARA.

Vão aprovar? Será que os vereadores vão aprovar essa fusão de DOIS HOSPITAIS EM UM e as demais mudanças na saúde, para que Edson possa finalmente entregar seu hospital em Guarapari? Com a palavra… os vereadores.

Vídeo. Veja o vídeo onde o prefeito fala sobre o assunto para a TV Guarapari.