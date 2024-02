Por Marcelo Moryan | A recente reportagem sobre o “engordamento” da Praia do Morro, conforme descrito em um jornal regional, suscita uma série de reflexões críticas sobre as prioridades e os desafios enfrentados por nossa querida Guarapari. Este projeto, que parece mais um conto de fadas construído sobre um castelo de areia, evidencia a distância entre as intervenções urbanísticas idealizadas e as necessidades reais da população e do meio ambiente local.

Primeiramente, é fundamental reconhecer a importância de abordar os problemas urgentes que afligem a região. A contaminação das águas por esgoto não tratado, a precariedade e a insegurança dos quiosques, entre outras mazelas, demandam ação imediata. Esses problemas não apenas comprometem a qualidade de vida dos moradores, mas também afetam diretamente a experiência dos visitantes, colocando em xeque a viabilidade do turismo sustentável na cidade.

A proposta de expandir a faixa de areia da Praia do Morro apresenta vários apelos questionáveis, entre eles, o intuito de atrair mais turistas – o que soa irônico diante de uma infraestrutura urbana que se mostra insuficiente e defasada. A capacidade de uma cidade de receber turistas não se mede apenas pela extensão de suas praias, mas pela qualidade dos serviços, pela preservação ambiental e pela infraestrutura que sustenta tanto a população local quanto os visitantes.

A pergunta “A quem interessa construir esse castelo de areia?” é pertinente e incita uma reflexão mais profunda sobre os beneficiários desses projetos de grande escala. Surge a dúvida se tais iniciativas visam realmente ao bem-estar coletivo e à preservação do patrimônio natural e cultural de Guarapari, ou se servem a interesses particulares, disfarçados de desenvolvimento turístico. Será um sonho daqueles que roubaram O SOL da areia?

Antes de se aventurar na construção de castelos de areia, é essencial que Guarapari foque em fortalecer sua infraestrutura, resolver os problemas ambientais urgentes e criar um plano de desenvolvimento sustentável que respeite a singularidade da cidade e as necessidades de sua população. Somente assim será possível construir um futuro que não se desmanche ao primeiro contato com as ondas da realidade.