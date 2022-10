O Sesc Espírito Santo divulgou, nesta terça-feira (25), edital que disponibiliza 93 bolsas de estudos restantes para o Programa de Comprometimento e Gratuidade 2023.

A iniciativa é voltada para alunos do ensino infantil e fundamental (séries iniciais), membros de famílias com renda mensal bruta de até três salários mínimos; trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo.

As inscrições começam na quarta-feira (26) e podem ser feitas até o dia 11 de novembro, nas escolas do Sesc nos municípios de Aracruz, Cariacica, Colatina e Linhares ou no site do Sesc.

A lista dos selecionados será divulgada no dia 17 de novembro, no site e nas unidades. São 56 vagas para Aracruz (18 – ensino infantil e 38 – fundamental), 10 em Cariacica e 9 para Linhares, ambas para ensino fundamental, além de 18 para a escola de Colatina (3 – ensino infantil e 15 – ensino fundamental).

Para 2023, a previsão é que período letivo comece no dia 01 de fevereiro. Nesse ano, as bolsas de estudos estão com novidades e oferecem, também, uniformes totalmente gratuitos. Anteriormente, incluía-se apenas a mensalidade escolar e livros didáticos.

A mudança faz parte da decisão estratégica da gestão para o período de 2022/2026.

Serviço

Programa de Comprometimento e Gratuidade 2023 do Sesc Espírito Santo

Matrículas

Data: de 26 outubro a 11 de novembro.

Horário: das 9 horas às 16 horas – de segunda a sexta.

Local: escolas do Sesc em Aracruz, Cariacica, Colatina e Linhares e no site.

Documentos: