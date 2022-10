A Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim, durante cumprimento da Escala Operacional (Iseo), prendeu cinco homens e apreendeu uma pistola. A operação, que foi realizada em diversos bairros de Cachoeiro de Itapemirim, nesta segunda-feira (24), teve início há alguns dias, quando os policiais começaram as investigações para identificar os atuais endereços dos foragidos da Justiça.

Durante as diligências, dos cinco homens presos, um foi em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, e os outros quatro por terem mandados de prisão por tráfico de drogas, homicídio, estelionato e Lei Maria da Penha.

O titular da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim, Rafael Amaral, informou que uma das equipes, ao chegar em uma residência no bairro Village da Luz, no município, foi a um local apontado como um esconderijo de um dos foragidos e acabou por flagrar outro homem que já estava cumprindo pena em um presídio de Vila Velha, mas que curtia as tradicionais “saídas temporárias”.

“Na ocasião, o homem estava com uma pistola calibre 9 milímetros, uma caixa com 50 cartuchos de munição para a arma, certa quantidade de crack e uma balança de precisão utilizada no fracionamento da drogas para ser traficada”, disse o delegado.

As prisões ocorreram em outros bairros do município de Cachoeiro de Itapemirim. No bairro Tijuca, um homem de 32 anos foi preso pelo crime de estelionato; no bairro Ibitiquara, um suspeito de 31 anos foi detido por crime relacionado à Lei Maria da Penha. Já no bairro Santa Helena, foi preso um homem de 31 anos, por crime relacionado ao tráfico de drogas; e no bairro Amarelo, foi preso um homem pelo crime de homicídio.

Todos foram encaminhados à Delegacia Regional da Cachoeiro de Itapemirim, de onde serão encaminhados ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim e à Penitenciária Monte Líbano.