“Vem fazer uma mineração diferente com a gente”. Este é o convite da Samarco aos estudantes, que a partir desta quarta-feira (12), podem se inscrever no Programa de Estágio da empresa. Serão disponibilizadas cerca de 40 vagas de nível superior e técnico para os complexos de Ubu, em Anchieta, no Espírito Santo; Germano, em Mariana, e para a sede administrativa, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Com a iniciativa, a empresa pretende receber estudantes que compartilhem de seu propósito de fazer uma mineração diferente e queiram colocar em prática o conhecimento acadêmico para contribuir com soluções inovadoras e sustentáveis.

As inscrições para o processo seletivo vão até 9 de junho. Para se inscrever e obter mais informações, os interessados devem acessar o portal da Samarco na plataforma Vagas.com: https://trabalheconosco.vagas.com.br/samarco

Apenas o primeiro passo

Ser estagiário na Samarco pode significar o início de uma longa e bem-sucedida trajetória profissional na empresa. Exemplos não faltam, em diversas áreas, de empregados que deram seus primeiros passos profissionais na empresa por meio do programa de estágio.

Há 20 anos na Samarco, Marcos Gomes, engenheiro especialista, é um exemplo. Ele foi admitido como estagiário, ingressou no programa de trainee e foi efetivado. “A Samarco sempre foi uma referência no setor mineral. Como estudante de engenharia de minas, eu tinha a Samarco como uma das principais empresas para se trabalhar. Por isto, quando fiz o estágio, busquei aprender o máximo e mostrar minhas habilidades”, relembra.

Gabriela Goes, engenheira de processo da Samarco, também é uma profissional que entrou como estagiária. Atuando na área de Beneficiamento, já com 10 anos de casa, ela afirma que enxergou na mineradora a oportunidade de contratação no futuro.

“O estágio era uma porta de entrada para vivenciar o dia a dia da organização e para que as pessoas pudessem conhecer o trabalho que eu poderia desenvolver”, afirma. Para os interessados em participar do processo de seleção para uma vaga de estágio, Gabriela tem uma dica: “Aproveitem a oportunidade, porque é a chance de conhecerem a empresa e seus valores, de aprenderem o trabalho na prática e mostrarem seu potencial”.