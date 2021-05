O prefeito de Guarapari Edson Magalhães, que estava filiado ao PSDB, está em novo partido. De acordo com o apurado pelo portal 27 junto ao grupo do prefeito, Edson teria voltado para o Democratas (DEM), antigo PFL e que no Estado é comandado pelo Deputado Estadual Theodorico Ferraço, considerado padrinho político de Edson.

Magalhães teria seguido para o DEM ao lado do ex-senador Ricardo Ferraço, que assumiu o comando do partido no Estado. Os dois inclusive fizeram uma visita a uma fábrica que vai ser inaugurada em Guarapari.

Dúvidas. Na Cidade Saúde, essa mudança de partido de Edson está movimentando os bastidores políticos, com algumas lideranças tentando entender, porque o prefeito que foi reeleito para seu último mandato (termina em 2024), estaria mudando de partido agora, sendo que não vai disputar nenhuma eleição nos próximos anos. Ou vai? Ou estaria pensando apenas no futuro?

Consultada por nós, uma fonte de confiança de Edson garante que ele não vai disputar nada. “Candidatura está fora de cogitação. Jamais deixaria a prefeitura na metade do mandato”, sentenciou a fonte para nossa equipe.

Sendo assim, fica para os adversários tentar montar o quebra-cabeça da filiação de Edson ao DEM e o que isso implica no cenário político de Guarapari e do Estado.