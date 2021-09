Moradores de Guarapari filmaram uma abordagem policial na tarde de ontem (27) no bairro Praia do Riacho. As imagens mostram uma mulher levando socos de dois policiais e sendo levada ao chão pelos mesmos, em tentativa de imobilização para ser algemada.

Vizinhos contaram ao Portal27 que a mulher que aparece no vídeo dizia que ia matar as crianças do bairro. “Ela tem problemas mentais. Surtou e queria pegar as crianças, falava que ia matar. Estava realmente surtada, e quando a polícia chegou, ela reagiu à abordagem e mordeu um dos policiais. Nesse momento, os policiais desferiram socos contra ela e usaram da força para conter”, contou um vizinho, de 36 anos, que não quis revelar o nome por medo de represálias.

Ele ainda afirma que a ação deveria ter sido menos violenta. “Usaram a força bruta pra conter a mulher que estava surtada. Podiam ter imobilizado ela de maneiras menos agressivas, ficamos assustados”, contou.

O vídeo circula no WhatsApp desde então e a Polícia Militar acabou tomando conhecimento das imagens. De acordo com a nota oficial da PM, os policiais militares foram acionados para dar apoio a socorristas do Samu, que aguardaram para realizar a internação compulsória de uma paciente que estava em surto. Assim que a Polícia Militar soube do vídeo, abriu um inquérito policial para apurar o fato e a conduta dos policiais.