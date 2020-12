Com 6.523 casos confirmados de coronavírus desde o início da pandemia, Guarapari registrou, apenas ontem, 4 novas mortes em decorrência da doença.

Com isso, a cidade chegou aos 174 óbitos por complicações do coronavírus até o momento. Em contrapartida, 5.142 pessoas de Guarapari já são consideradas curadas do vírus.

Espírito Santo. Em menos de 24h, 2.676 novas pessoas foram contaminadas pelo coronavírus em todo o território capixaba. No mesmo período, 2.363 pessoas se recuperaram da enfermidade. Em contrapartida, neste mesmo tempo, 35 novos óbitos em decorrência da Covid-19 foram registrados no Estado.

Com isso, desde o início da pandemia, 246.927 capixabas foram contaminados pelo coronavírus até o momento. 226.910 são considerados curados e 5.066 morreram devido à doença.