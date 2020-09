A Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) de Guarapari deflagrou, nesta sexta-feira (11), a Operação Vade Mecum, voltada ao cumprimento de seis mandados de prisão temporária relacionados aos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e corrupção ativa.

A Operação conta com apoio da Delegacia Regional de Vitória, Delegacia Regional de Guarapari e equipe de k9 da Secretaria de Estado de Justiça (Sejus) e é acompanhada pela Comissão de Defesa de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil-ES. Entre os alvos das diligências estão duas advogadas e dois internos do sistema prisional.

Após meses de investigação, a Denarc de Guarapari identificou membros de uma organização criminosa empenhada em traficar entorpecentes para internos do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari, aliciando servidores públicos e advogados para tais práticas, mediante pagamento de propina.

Mais informações serão publicadas até o final do dia.