Previsão estima fortes ventos em Guarapari neste final de semana

A Marinha do Brasil emitiu nota à imprensa alertando a respeito de fortes ventos entre o leste do estado do Rio de Janeiro e o sul de Guarapari. De acordo com o Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), a intensificação dos ventos deve permanecer até a manhã deste domingo (13).

Ainda de acordo com a informação concedida pela Marinha, intensificação do gradiente de pressão na periferia de um sistema de alta pressão poderá provocar ventos de direção Nordeste a Norte, com intensidade de até 75 km/h (40 nós), na faixa litorânea entre os estados do Rio de Janeiro, a leste de Saquarema, e do Espírito Santo, ao sul de Guarapari, entre a noite do dia 11 de setembro e a manhã do dia 13 de setembro.

É recomendado aos navegantes que consultem as informações da Marinha antes de se fazerem ao mar. O mesmo se faz necessário às comunidades de pesca e esporte e recreio.

Para consultar as informações meteorológicas marinhas, clique aqui.

Para consultar todos os avisos técnicos de mau-tempo, clique aqui.