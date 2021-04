Equipamento essencial para a sua construção, reformas de grande e pequeno porte, o aluguel de andaimes está em alta nos tempos atuais, pois são muitos os benefícios para a locação.

Promoção. Pensando nisso a Casa do Construtor está com uma superpromoção: alugando equipamento sexta-feira após às 14h, com devolução na segunda-feira até às 9h, o cliente só pagará 1 diária.

Segurança. Com a finalidade de permitir o acesso a locais difíceis, agregado ao EPI – equipamento de proteção individual, os andaimes garantem agilidade e segurança. Pensando em oferecer serviços de qualidade, a Casa do Construtor oferece a locação de andaimes mais utilizados no mercado.

Facilidade. Os painéis metálicos, por exemplo, possuem 1,5 metro e auxiliam no desenvolvimento vertical das construções, ou também para efeito de reparos, reformas, pinturas e torres de acesso. Além de seguro e versátil, proporciona rapidez e são fáceis de montar e desmontar. É preciso lembrar que sua utilização deverá seguir as recomendações da NR-18, NR-35, NBR 6494 e portarias complementares.

Benefícios. São vários os benefícios da locação: você utiliza a peça pelo tempo que necessita e a locação fica mais em conta do que a compra, orientação, suporte, manutenção e quantidade necessária para execução, além da praticidade, pois ao término da obra, não é necessário o armazenamento dos painéis metálicos.

Rede. Presente em Guarapari no bairro Aeroporto, a Casa do Construtor faz parte da maior rede de aluguel de equipamentos da América Latina, com mais de 300 lojas. Hoje se aluga desde uma simples furadeira, betoneiras, andaimes até máquinas para limpar estofados.



SERVIÇO:

Avenida: Padre José de Anchieta, 2178 – Aeroporto

Telefone: 27 3030-0100

WhatsApp: 27 99944-0444

E-mail: guarapari@casadoconstrutor.com.br

Instagram: @casadoconstrutorguarapari

