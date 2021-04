A Secretaria Municipal de Educação de Guarapari (Semed) divulgou que para atender as crianças e adolescentes que não possuem internet e que precisam das atividades escolares impressas, a Prefeitura vai abrir as unidades escolares da Rede Municipal de Ensino duas vezes na semana, para realização de atendimento exclusivamente por agendamento.

Segundo a prefeitura, os pais ou responsáveis que precisam pegar as atividades dos alunos ou solicitar documentação, devem ligar para a secretaria e agendar o atendimento presencial, que será realizado toda quarta-feira e sexta-feira.

Ainda de acordo com a prefeitura nenhum aluno será prejudicado pelo fato de não conseguir buscar as atividades ou de não possuir internet. Segundo a prefeitura, os profissionais que não dependem do transporte público farão o atendimento.

Mais informações pelos telefones: (27) 3361-3503 / 3261-5665