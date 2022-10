Na manhã de ontem (14), os alunos e representantes do Colégio Americano se reuniram na Primeira Igreja Batista de Guarapari, com três projetos sociais, para a entrega de cestas básicas. A escola que arrecadou na 14 ª edição dos jogos olímpicos escolares de deste ano, seis toneladas de alimentos não perecíveis, que foram distribuídas para essas três entidades na cidade.

De acordo com Helena Monteiro, professora de educação física do Americano, uma das idealizadoras de toda essa arrecadação. “Arrecadamos seis toneladas de alimento. Foram 40 dias de muita dedicação e empenho dos nossos 220 alunos envolvidos do ensino fundamental e médio além de toda a escola e a satisfação é total, e o sentimento de gratidão é enorme”, disse a professora.

Ainda segundo ela. “Hoje entregamos as cestas básicas para três projetos: Redes de Voluntários, Cristolândia e Colorindo Sonhos. Na quarta-feira (19), vamos entregar para Pastoral da Criança e na sexta feira (20), para famílias do bairro Lameirão”, complementou Helena.

Já a diretora do Colégio Americano, Mayra Vidal Nascimento Cirino, destacou “Sem dúvida nenhuma, o sentimento é de muita gratidão, de dever cumprindo. É a certeza que a gente está cumprindo a nossa missão de formar crianças e jovens capazes de cuidar de si, ou outro e do mundo em que vivemos. Agradecemos a todos que puderam contribuir, com isso mais de 300 famílias que serão comtempladas”, informou.

O pastor da Primeira Igreja Batista de Guarapari, Raphael Abdalla destacou a importância da ação “É muito importante que atrás de todos os eventos do cotidiano, as pessoas se lembrem de exercer a solidariedade e ajudem aqueles que precisam. Deus abençoe a todos”, finalizou o Pastor.