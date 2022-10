Muitos estão perguntando sobre o resultado das eleições em Guarapari. Óbvio que temos os que se saíram bem e os que saíram mal nestas eleições. Principalmente na disputa para deputado estadual. Nesse campo, temos dois vencedores: Tyago Hoffman (PSB) com 32.123 votos e Zé Preto (PL) com 15.901 votos. Em Guarapari Tyago teve 3.949 votos e Zé Preto 12.238 votos.

Segundo turno. Mas para vermos o resultado com mais profundidade, acredito que é preciso esperar o segundo turno para o governo do Estado entre Casagrande e Manato. Pois o resultado para governador pode interferir diretamente naquilo que se entende por derrota e vitória, principalmente para dois nomes que ficaram de fora nas eleições.

Von e Wendel. Dois candidatos que não conseguiram a vitória, no caso de Carlos Von (DC), seria continuar na assembleia e no de Wendel Lima (PTB) chegar à assembleia. Von teve 9 mil votos sendo 6.994 em Guarapari. Wendel teve 12.092 votos, sendo 8.741 em Guarapari.

Os dois já declararam apoio ao candidato Manato no segundo turno e podem ter sobrevida e tomar outro tamanho político, caso Manato se torne o próximo governador do Estado. Certamente, os dois esperam ter algum retorno político de Manato, em caso de vitória. Agora, se Casagrande for o vencedor na disputa, a história pode ser bem menos positiva para os dois. É do jogo e está posto. Só nos resta aguardar.