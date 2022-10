Se você é professor e deseja se atualizar para abordar o tema empreendedorismo dentro da sala de aula, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) está com uma série de capacitações gratuitas e online.

A trilha Professor do Futuro, por exemplo, vai oferecer aos educadores ferramentas para a compreensão da educação nesse novo momento de transformação mundial, no qual as formas de ensinar precisam acompanhar as mudanças e entender o aluno como parte ativa do aprendizado.

Os interessados em participarem dessa capacitação podem acessar o site: https://bit.ly/ProfessordoFuturo_Sebrae. O curso é gratuito e online, com duração de 17 horas.

“Durante a capacitação os professores serão apresentados a um novo universo, formado por metodologias ativas e inovadoras aplicadas à educação. E terão acesso a diversas tendências para o futuro, aprendendo ainda a preparar aulas eficientes para ambientes digitais”, conta a coordenadora da Educação Empreendedora no Sebrae/ES, Fabíola Bravim.

A trilha do Professor do Futuro é composta pelos seguintes conteúdos: Metodologias ativas; Educação contemporânea; Psicologia positiva na sala de aula; e Como usar técnicas de storytelling em sala de aula.

Esta trilha faz parte dos cursos disponibilizados para o perfil Professor Atualizado. Mas ainda existem outros perfis que podem ser explorados com diversas opções de cursos, como o professor Empreendedor, Determinado e Mentor. Confira as possibilidades em: https://bit.ly/EducacaoEmpreendedora_Professor.