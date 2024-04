Os estudantes do Curso Técnico em Design Gráfico Integrado do Ensino Médio da Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Dr. Silva Mello, Escola do Futuro localizada no município de Guarapari, desenvolveram narrativas visuais por meio de flipbooks. A atividade, realizada na disciplina de Arte e Animação, teve como objetivo transformar conceitos abstratos em experiências tangíveis e visuais.

Os flipbooks foram utilizados para abordar os conceitos de animação, história da arte e expressão visual, fundamentais para os futuros técnicos em design gráfico. A técnica consiste em um conjunto de páginas dispostas de maneira sequencial, geralmente em bloco ou caderno, que, quando folheadas rapidamente, criam a ilusão de movimento contínuo. Orientados pelo professor Luiz Philipe Fassarella, os estudantes se organizaram em times para elaborar todo o projeto.

A atividade explorou a criatividade e as habilidades técnicas e artísticas dos educandos, além de promover a curiosidade e pró-atividade. Ao utilizar a técnica do flipbook, uma das formas mais antigas de animação, os alunos foram levados a mergulhar na história e na evolução da animação. Dessa forma, foram dados os instrumentos necessários para se compreender como realizar um projeto de design, desde a etapa de planejamento até a execução.

“O flipbook possibilitou uma nova visão sobre o processo de produção e da linguagem cinematográfica. A partir dessa nova perspectiva, que abrange também um viés histórico, foi possível propiciar um primeiro contato sobre a animação em seus primeiros moldes”, explicou o professor de Arte e Animação Luiz Philipe Fassarella.

“Foi um trabalho complexo porque requer atenção e cuidado. Planejar, desenhar e pintar sequencialmente foi uma prática bem diferente do que outras práticas que já havíamos realizado no curso. Apesar de já termos feito livros, dessa vez nossa composição ganhou movimento, então não é algo que nós vemos em uma sequência comum de quadrinhos”, contou a estudante da 3ª série do Ensino Médio Geovana Furtado.

Escola do Futuro

O Programa Escola do Futuro é uma iniciativa do Governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria da Educação (Sedu), que propõe o desenvolvimento da Cultura Digital por meio de metodologias inovadoras e o uso de tecnologias educacionais no cotidiano escolar.

A Escola do Futuro está inserida num conjunto de ações implementadas pela Sedu para a oferta de uma educação mais atual, integral e inovadora, alinhadas à legislação educacional vigente e com a garantia do pleno desenvolvimento da Base Nacional Curricular Comum (BNCC) e do Currículo do Espírito Santo na Rede Pública Estadual de Ensino. Um dos principais objetivos do Programa Escola do Futuro é colaborar para o desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas ao uso crítico e responsável das tecnologias digitais.