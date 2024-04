Na última semana, a Polícia Civil prendeu, em Vila Velha, um homem de 42 anos suspeito de produzir vídeos de exploração sexual infantil. As vítimas eram vizinhos menores de idade. De acordo com as autoridades, o suspeito filmava os crimes, utilizando videogames como uma forma de atrair crianças para sua residência.

O nome do suspeito não foi divulgado para preservar a identidade das vítimas, uma das quais teria sido abusada dos 11 aos 16 anos de idade, conforme informações fornecidas pela polícia. Durante a operação de prisão, computadores e celulares foram apreendidos na residência do suspeito.

Denúncia internacional. Segundo informações do g1, o caso ganhou destaque quando uma organização norte-americana alertou as autoridades policiais no Espírito Santo sobre o conteúdo ilícito armazenado na internet pelo suspeito. Segundo as investigações, os vídeos de exploração sexual infantil estavam armazenados na nuvem do computador do indivíduo.

Usava videogames. O delegado Brenno Andrade, titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), destacou a utilização de videogames como uma estratégia para atrair as vítimas. “Esse criminoso utilizava as táticas que nós vemos nos pedófilos, que é atrair crianças através de jogos. Na residência, ele possuía dois videogames, computador com jogos a disposição. Essas crianças e adolescentes iam à residência para jogar e a partir daí ele iniciava o abuso”, explicou o delegado.

Agora, a polícia está investigando se outras crianças e adolescentes foram vítimas do suspeito. Além disso, a mãe de um dos adolescentes envolvidos será alvo de investigação pelas autoridades.

O suspeito responderá por armazenamento e compartilhamento de material de abuso e exploração sexual infantil. Ele foi encaminhado para o presídio de Viana, enquanto as investigações continuam em andamento.