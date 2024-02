Após matéria publicada pelo Portal 27, com informações da Prefeitura de Vila Velha sobre a construção de um novo hospital no município, a assessoria do Hospital Israelita Albert Einstein entrou em contato com a redação corrigindo as informações repassadas.

Em nota enviada pela assessoria, o Hospital informou que não há parceria firmada com qualquer instituição local, como havia sido divulgado pela prefeitura. Veja o comunicado completo:

“Ao contrário do que foi publicado na matéria intitulada “Empresas vão construir hospital em Vila Velha”, o Hospital Israelita Albert Einstein esclarece que não há qualquer aliança firmada com a Universidade de Vila Velha (UVV) ou com qualquer outra organização local.”