Foram abertas as inscrições para o curso de audiovisual, que será oferecido no CEU das Artes, em Anchieta. Os interessados podem se inscrever até o dia 19 de abril, e há vagas também para os cursos de teatro, música e circo. A iniciativa é da Prefeitura de Anchieta, por meio da Gerência de Cultura e Patrimônio Histórico. As inscrições podem ser realizadas online ou presencialmente, no CEU das Artes, preenchendo o formulário e enviando documentos solicitados.

Conforme os organizadores, o curso de audiovisual se trata de um curso oferecido com recursos da Lei Paulo Gustavo. De acordo com a Gerência de Cultura e Patrimônio Histórico, será divulgado em breve os professores que ministrarão cada curso oferecido. Haverá um evento de boas-vindas para apresentá-los aos alunos e tirar dúvidas sobre as aulas.

Documentos. Os interessados precisam enviar na plataforma de inscrição, ou levar em mãos, os seguintes documentos:

Cópia de um documento de identificação, que pode ser a CNH, a identidade, o CPF, ou a certidão de nascimento do aluno, e se for o caso dele ser menor de idade, enviar também um documento do responsável;

Cópia de comprovante de residência (pode ser conta de luz, água, internet ou o cartão da família);

Declaração de matrícula escolar (solicitar na secretaria de sua escola).

O telefone de atendimento é somente esclarecimento das informações.

E-mail da cultura: [email protected]

Telefone do CEU: 28 99254-7479

Telefone da Sala da Gerência: 28 992578-4603

Audiovisual: a partir de 15 anos

Link para inscrição: clique aqui.

Teatro: a partir de 14 anos

Link para inscrição: clique aqui.

Circo: a partir de 11 anos

Link para inscrição: clique aqui.

Música:

Violão a partir de 08 anos;

Teclado a partir de 07 anos;

Flauta a partir de 06 anos:

Link para inscrição: clique aqui.