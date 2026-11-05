Anchieta pode registrar máxima de 40ºC nesta quinta-feira (5)

O Espírito Santo enfrenta uma quinta-feira (5 de novembro de 2026) marcada pelo forte contraste meteorológico: temperaturas extremas que podem alcançar a marca dos 40ºC e a ocorrência simultânea de instabilidades pluviométricas. A máxima mais elevada do estado está prevista para o município de Anchieta, no Litoral Sul.

Na mesma região, Cariacica e Itapemirim podem registrar termômetros na casa dos 39ºC. Em Cachoeiro de Itapemirim, a temperatura prevista é de até 38ºC, enquanto Alegre — cidade que figurou recentemente entre as maiores temperaturas do país — deve marcar máxima de 35ºC.

A Grande Vitória também experimenta um dia de abafamento e calor intenso. Vila Velha pode chegar aos 38ºC, a Serra prevê variações térmicas entre 23ºC e 37ºC, e a capital, Vitória, registra previsão de termômetros oscillando entre 22ºC e 33ºC.

Alerta Amarelo e Condições Meteorológicas

Paralelamente ao forte calor, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso amarelo de perigo potencial para tempestades, abrangendo 75 dos 78 municípios capixabas.

A previsão técnica aponta a ocorrência de chuvas com volumes de até 50 milímetros por dia, acompanhadas de rajadas de vento variando entre 40 e 60 km/h, além de chance de queda pontual de granizo. Apesar do alerta, o Inmet classifica como baixo o risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, alagamentos severos, queda de galhos de árvores ou prejuízos em lavouras.

Cidades Abrangidas pelo Aviso Meteorológico

A lista oficial publicada pelo Inmet inclui as seguintes localidades capixabas sob monitoramento:

Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Águia Branca, Alegre, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivacqua, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Fundão, Governador Lindenberg, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, Iúna, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Laranja da Terra, Linhares, Mantenópolis, Marataízes, Marechal Floriano, Marilândia, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Pinheiros, Piúma, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Mateus, São Roque do Canaã, Serra, Sooretama, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Pavão, Vila Valério, Vila Velha e Vitória.