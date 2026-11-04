Caixa anuncia que prêmio da Mega da Virada deve superar R$ 1 bilhão em 2026

A Caixa Econômica Federal anunciou que a premiação da Mega da Virada deste ano tem expectativa de superar a marca de R$ 1 bilhão. As apostas para o tradicional concurso especial — registrado sob o número 3100 — foram abertas nesta terça-feira (3 de novembro de 2026) e seguem disponíveis para o público até as 22h do dia 31 de dezembro.
No ano anterior, o concurso especial distribuiu um prêmio recorde de R$ 1,09 bilhão, superando a estimativa inicial de R$ 850 milhões, com o montante dividido entre seis apostas vencedoras que faturaram mais de R$ 181,8 milhões cada. O próximo sorteio está agendado para as 11h do dia 1º de janeiro de 2027, no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo (SP).
Dinâmica de Premiação e Regras de Acúmulo
Por se tratar de uma edição especial de final de ano, a Mega da Virada não acumula. Caso nenhum apostador acerte as seis dezenas sorteadas (sena), o prêmio principal é automaticamente repassado para os acertadores das cinco dezenas (quina), e assim sucessivamente.
A distribuição percentual do rateio segue a seguinte proporção prevista pelo regulamento:
90% do valor destinado às apostas com seis acertos (sena);
5% destinado às apostas com cinco acertos (quina);
5% destinado às apostas com quatro acertos (quadra).
Como Apostar e Opções de Bolão
As apostas podem ser registradas presencialmente em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas credenciadas no país, por meio do portal eletrônico Loterias Caixa, ou via aplicativo Loterias Caixa (compatível com os sistemas iOS e Android). Clientes correntistas do banco também dispõem da facilidade de apostar diretamente pelo Internet Banking. O valor de custo para uma aposta simples, contendo seis números, é de R$ 6.
Para quem prefere jogar em grupo, a Caixa disponibiliza a modalidade de bolão, preenchendo o campo específico no volante ou solicitando ao atendente da lotérica. É permitida a aquisição de cotas organizadas pelas próprias unidades lotéricas, que podem acrescentar uma tarifa de serviço opcional.
Na modalidade, o apostador pode estruturar bolões de no mínimo duas e no máximo 100 cotas, sendo permitido incluir até dez apostas por recibo (observando-se que, em bilhetes com mais de uma aposta, todas devem conter obrigatoriamente a mesma quantidade de números).