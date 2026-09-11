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Redação

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Janela fecha nesta sexta: Vasco corre contra o tempo para fechar contratação de Richarlison

Com o aval do atacante capixaba, Cruzmaltino tenta destravar impasse com o Tottenham no último dia do mercado de transferências no Brasil.

Esta sexta-feira (11) marca o “Dia D” para o Vasco da Gama definir a contratação do atacante Richarlison. Com o fechamento da janela de transferências do futebol brasileiro ao fim do dia, o clube de São Januário corre contra o relógio para acertar os últimos detalhes burocráticos e garantir o reforço antes da reabertura do mercado no fim do ano.

Torcedor declarado do Vasco, o jogador capixaba já deu sinal verde aos seus representantes para avançar no acordo contratual com o clube do coração. O entrave principal permanece no diálogo com o Tottenham, da Inglaterra, detentor dos direitos do atleta até junho de 2027.

Entenda o Impasse entre Richarlison e o Tottenham

A situação de Richarlison na Inglaterra acelerou a tentativa de retorno ao futebol brasileiro. Sem espaço com o técnico Roberto De Zerbi, o atacante ficou de fora da lista de inscritos para a disputa da Premier League e passou a treinar em horários alternativos com a equipe sub-20.

  • Notificação na Fifa: O estafe de Richarlison acionou a entidade internacional com base no artigo 14 do Regulamento sobre o Estatuto e a Transferência de Jogadores, solicitando a rescisão por “Conduta Abusiva”.

  • Contraponto dos ‘Spurs’: O clube inglês nega a conduta e argumenta que o afastamento ocorreu após o próprio atleta recusar uma proposta de transferência definitiva para o Everton.

  • Proposta Recusada: O Tottenham rejeitou uma oferta vascaína de compra fixada em cerca de 10 milhões de euros (sem bônus) e enfrenta restrições do limite de empréstimos internacionais da Fifa.

Otimismo na Diretoria Cruzmaltina

Apesar da complexidade jurídica e financeira, a diretoria do Vasco mantém a confiança na liberação do atacante. O diretor de futebol do clube, Admar Lopes, destacou a importância do jogador para o elenco comandado na reta final das competições nacionais, incluindo as semifinais da Copa do Brasil.

“Nós entendemos que o Richarlison viria para mudar o patamar e nível do Vasco ofensivamente. Estudamos todas as possibilidades. Neste momento, estamos conversando com o clube inglês e há viabilidade de ter o Richarlison nessa janela”, afirmou o dirigente.

Raio-X da Negociação

ParâmetroDetalhes
JogadorRicharlison (29 anos, atacante)
Prazo LimiteSexta-feira, 11 de setembro (fechamento da janela no Brasil)
Vínculo com TottenhamContrato vigente até junho de 2027
Oferta do VascoCerca de 10 milhões de euros (compra em definitivo)
Situação AtualTreinando no sub-20 do Tottenham; ação por rescisão na Fifa
Posição do AtletaDeu aval positivo para atuar no Vasco

Arquivado em:

Destaque, Espírito Santo, Esporte

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