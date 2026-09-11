Janela fecha nesta sexta: Vasco corre contra o tempo para fechar contratação de Richarlison

Esta sexta-feira (11) marca o “Dia D” para o Vasco da Gama definir a contratação do atacante Richarlison. Com o fechamento da janela de transferências do futebol brasileiro ao fim do dia, o clube de São Januário corre contra o relógio para acertar os últimos detalhes burocráticos e garantir o reforço antes da reabertura do mercado no fim do ano.
Torcedor declarado do Vasco, o jogador capixaba já deu sinal verde aos seus representantes para avançar no acordo contratual com o clube do coração. O entrave principal permanece no diálogo com o Tottenham, da Inglaterra, detentor dos direitos do atleta até junho de 2027.
Entenda o Impasse entre Richarlison e o Tottenham
A situação de Richarlison na Inglaterra acelerou a tentativa de retorno ao futebol brasileiro. Sem espaço com o técnico Roberto De Zerbi, o atacante ficou de fora da lista de inscritos para a disputa da Premier League e passou a treinar em horários alternativos com a equipe sub-20.
Notificação na Fifa: O estafe de Richarlison acionou a entidade internacional com base no artigo 14 do Regulamento sobre o Estatuto e a Transferência de Jogadores, solicitando a rescisão por “Conduta Abusiva”.
Contraponto dos ‘Spurs’: O clube inglês nega a conduta e argumenta que o afastamento ocorreu após o próprio atleta recusar uma proposta de transferência definitiva para o Everton.
Proposta Recusada: O Tottenham rejeitou uma oferta vascaína de compra fixada em cerca de 10 milhões de euros (sem bônus) e enfrenta restrições do limite de empréstimos internacionais da Fifa.
Otimismo na Diretoria Cruzmaltina
Apesar da complexidade jurídica e financeira, a diretoria do Vasco mantém a confiança na liberação do atacante. O diretor de futebol do clube, Admar Lopes, destacou a importância do jogador para o elenco comandado na reta final das competições nacionais, incluindo as semifinais da Copa do Brasil.
“Nós entendemos que o Richarlison viria para mudar o patamar e nível do Vasco ofensivamente. Estudamos todas as possibilidades. Neste momento, estamos conversando com o clube inglês e há viabilidade de ter o Richarlison nessa janela”, afirmou o dirigente.
Raio-X da Negociação
|Parâmetro
|Detalhes
|Jogador
|Richarlison (29 anos, atacante)
|Prazo Limite
|Sexta-feira, 11 de setembro (fechamento da janela no Brasil)
|Vínculo com Tottenham
|Contrato vigente até junho de 2027
|Oferta do Vasco
|Cerca de 10 milhões de euros (compra em definitivo)
|Situação Atual
|Treinando no sub-20 do Tottenham; ação por rescisão na Fifa
|Posição do Atleta
|Deu aval positivo para atuar no Vasco