A atleta Ana Júlia Moraes Vasconcelos, de Vila Velha, continua se destacando nas competições de jiu-jítsu. Desta vez, ela venceu o Grand Prix (GP) Estadual de Jiu-jítsu, na categoria pesada (de 14 e 15 anos), que foi realizado no último final de semana (24/02 e 25/02), no ginásio do Ifes, em Cariacica.

O evento foi promovido pela Federação Capixaba de Jiu-jítsu Esportivo (FCJJE), com a participação de 320 competidores, dos 78 municípios do Estado, que competiram nas categorias infantil, máster e adulto.

Conquistas. Ana Júlia tem apenas 13 anos e já acumulou uma série de vitórias notáveis em competições. Algumas de suas principais conquistas incluem o terceiro lugar no ranking Estadual Kids de Jiu-jitsu em 2019, o segundo lugar Estadual Kids Feminino de Jiu-jítsu em 2020/2021, e o título de campeã Brasileira X-Combat em setembro de 2021, realizado em Vitória. Ela também se consagrou bicampeã Sul-Americana de jiu-jítsu CBJJ em 2019 e 2022, no Rio de Janeiro (RJ), e campeã Brasileira de Jiu-jítsu CBJJ em 2022, em Barueri (SP).

Apoio. A atleta é contemplada pelo Programa Bolsa Atleta, da Prefeitura de Vila Velha, que oferece um apoio financeiro individual a esportistas do município, beneficiando atletas e paratletas de alto rendimento, que obtiveram 1ª, 2ª ou 3ª colocação em competições estaduais, nacionais e internacionais de sua modalidade, no período estabelecido de seleção.

O secretário de Esporte e Lazer, Andinho Almeida, enfatizou a importância crucial do apoio financeiro e estrutural oferecido aos esportistas. “O programa tem desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento esportivo da cidade, proporcionando a jovens promessas e atletas experientes a oportunidade de se dedicarem plenamente às suas modalidades”.