Com a chegada do Mês das Mulheres, é hora de celebrar e reconhecer as conquistas, desafios e histórias inspiradoras das mulheres em todas as esferas da vida. Uma maneira poderosa de fazer isso é através do cinema, onde personagens femininas fortes e complexas têm o poder de inspirar, educar e desafiar nossas percepções.

Neste contexto, apresentamos cinco filmes imperdíveis que colocam as mulheres no centro do palco, destacando suas jornadas, triunfos e lutas.

Que horas ela volta? (2015) – Diretora: Anna Muylaert

Sinopse – Val é uma pernambucana que se mudou para São Paulo buscando proporcionar uma vida melhor para sua filha, Jéssica. Anos depois, Jéssica decide ir para a cidade para prestar vestibular e é calorosamente recebida pelos chefes de Val. No entanto, seu comportamento desafia as dinâmicas familiares estabelecidas.

Por trabalhar para a mesma família há anos, tem a sensação de ser “quase da família”, mas com o passar do tempo, enfrenta as complexidades da desigualdade social e do preconceito por parte de sua patroa. A chegada de Jéssica traz à tona uma série de conflitos e revela as disparidades entre as gerações e visões sobre o mundo, com a filha questionando abertamente a submissão de sua mãe e desafiando as normas tradicionais de empregado e empregador.

Mulan (1998) – Diretores: Tony Bancroft, Barry Cook

Sinopse – Mulan, uma jovem chinesa que não se encaixa na sociedade, teme que seu pai, um homem doente, seja convocado para lutar na guerra que se aproxima. A garota então se disfarça de homem e assume o posto de seu pai no exército chinês. Com a ajuda de seu leal dragão Mushu, Mulan se lança na batalha, estabelecendo laços com seus companheiros de armas e usando sua inteligência para enfrentar a ameaça dos hunos, tudo enquanto luta para manter sua verdadeira identidade em segredo.

Mulan enfrenta inúmeras adversidades devido ao seu gênero, constantemente subestimada por aqueles ao seu redor. No entanto, ela demonstra resiliência e habilidade em se adaptar aos desafios que enfrenta, mostrando sua determinação em superar as expectativas e provar seu valor.

Estrelas além do tempo (2016) – Diretor: Theodore Melfi

Sinopse – No auge da corrida espacial travada entre Estados Unidos e Rússia durante a Guerra Fria, uma equipe de cientistas da NASA, formada por mulheres afro-americanas, provou ser o elemento crucial que faltava na equação para a vitória dos Estados Unidos, liderando uma das maiores operações tecnológicas registradas na história americana e se tornando verdadeiras heroínas da nação.

O filme situa-se nos Estados Unidos de 1961 e conta a história de três matemáticas afro-americanas – G. Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson – que desempenharam papéis fundamentais na NASA. O filme ilustra a luta dessas mulheres em busca de reconhecimento e dignidade, em um período marcado pela segregação racial.

Barbie (2023) – Diretora: Greta Gerwig

Sinopse – O filme transporta os espectadores para um universo habitado por bonecas Barbie e bonecos Ken, interpretados pelas estrelas Margot Robbie e Ryan Gosling. Em meio a uma crise existencial, Barbie passa por mudanças em sua aparência e decide explorar o mundo real ao lado de Ken, em busca de uma solução para voltar a ser a boneca perfeita.

De imposições estéticas e falta de reconhecimento profissional, até os dramas emocionais envolvendo seu papel no mundo, Barbie trata de diversas temáticas relevantes sobre o mundo e a vivência das mulheres.

O Diabo veste Prada (2006) – Diretor: David Frankel

Sinopse – Andrea (Andy) é uma jovem jornalista que consegue um emprego na renomada “Runway Magazine”, a mais importante revista de moda de Nova York. Ela passa a trabalhar como assistente de Miranda Priestly, editora-chefe da revista.

Enquanto trabalha como assistente de Miranda, Andy é confrontada com desafios que colocam em xeque suas ambições de carreira e seus valores pessoais. O filme aborda temas como abuso de poder, a tentação de sacrificar princípios em busca de sucesso e as complexidades de se manter fiel a si mesmo em um mundo onde a imagem é tudo.