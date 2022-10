O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) está promovendo uma série de reuniões técnicas de apresentação da linha de financiamento DesenvolvES para o empresariado do interior do Estado. Estão previstas apresentações do novo mecanismo financeiro em Castelo, Domingos Martins e Guarapari, respectivamente, nesta segunda (24), terça (25) e quinta-feira (27), para atendimento sobre a solução de crédito.

Inicialmente, são R$ 135 milhões disponibilizados pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), com condições operacionais atrativas aos empresários e com o objetivo de equiparar os mecanismos aos que já são oferecidos na região Norte capixaba, aos municípios atendidos pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). Os empresários podem acessar os recursos, que são direcionados para de investimentos, modernização e ampliação dos negócios.

A linha DesenvolvES atende empresas de municípios no interior do Espírito Santo, exceto os atendidos pela Sudene e Cariacica, Viana, Vila Velha, Vitória e Serra.

O diretor-presidente do Bandes, Munir Abud de Oliveira, destaca que o banco, como agente de fomento à atividade produtiva capixaba, tem o papel de induzir a geração de novos negócios e dar oportunidade igualitária para o desenvolvimento socioeconômico regional. “A democratização do acesso ao crédito e o fomento às atividades produtivas nas diferentes microrregiões capixabas faz parte do papel do Bandes. O banco é atento às necessidades empresariais e construiu uma nova linha de financiamento a fim de atender uma demanda, principalmente, para empreendimentos localizados na região sul capixaba”, destaca Abud de Oliveira.

O gestor complementa que o objetivo do DesenvolvES é, por meio do acesso ao crédito, impulsionar novos negócios, modernizar cadeias produtivas locais e os segmentos industrial, de comércio e de serviços, com geração de emprego e renda nos municípios. “Estamos viabilizando essas apresentações para que o empresariado possa se familiarizar com as condições apresentadas, que são muito atrativas para o desenvolvimento de seu negócio”.

Os três eventos agendados começarão às 18h30 nos municípios. “Com esta nova linha, os empresários capixabas que atuam, ou pretendem atuar, em municípios que não são atendidos pelos incentivos econômicos da Sudene têm, agora, oportunidades de investimentos acessíveis para desenvolverem as suas empresas ou se instalarem em novas cidades. A linha DesenvolvES vem para equilibrar o crescimento entre as regiões do Espírito Santo e trazer movimentação e dinamismo para o setor produtivo ”, frisou.

Serviço:

Apresentação linha DesenvolvES

Castelo

Data: 24 de outubro (segunda-feira), às 18h30

Local: Casa de Eventos Backstage Music Bar

Endereço: Rua Parajú, 1-67 – Esplanada, Castelo

Domingos Martins

Data: 25 de outubro (terça-feira), às 18h30

Local: Cervejaria Barba Negra

Endereço: SOS Garden – Rodovia Geraldo Sartório, Km 2,7 – ES 164

Guarapari

Data: 27 de outubro (quinta-feira), às 18h30

Local: Guara Centro de Eventos

Endereço: Av. Antônio Guimarães, 118 – Itapebussu, Guarapari