A Prefeitura de Anchieta recebeu uma retroescavadeira hidráulica do governo do Estado, por meio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag). O equipamento irá atender produtores rurais, pescadores e famílias que atuam na piscicultura.

De acordo com o prefeito Fabrício Petri, o novo equipamento será de grande importância para o município ampliar os serviços que atendem as famílias da agricultura familiar. “Essa máquina irá somar aos demais equipamentos para atender com mais qualidade nossos produtores rurais e pescadores”, disse.

Conforme a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, o maquinário recebido do governo do Estado dotará o município de ferramentas que impactarão positivamente nos resultados dos trabalhos agropecuários, possibilitando atividades referentes à piscicultura, construção de açudes, irrigações e outros que favoreçam o aumento produtivo da renda dos pequenos produtores rurais e pescadores de Anchieta.