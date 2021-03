Os secretários de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, e o da Educação, Vítor de Angelo, fizeram uma coletiva de imprensa, às 17 horas, deste domingo (14), para atualizar informações sobre as atividades de ensino no Espírito Santo durante a pandemia da Covid-19.

Eles comunicaram a suspensão das aulas para as crianças de até cinco anos de idade, nas redes pública e privada de ensino diante do índice crítico de ocupação de leitos de UTI infantil. Uma portaria definindo isso vai ser publicada ainda neste domingo (14). A suspensão das aulas vai durar 21 dias.

De acordo com os secretários, a ocupação de leitos de UTI infantil chega aos 90% em todo o estado. “Em virtude do aumento acelerado das doenças respiratórias agudas graves, foi constituída a posição de suspender em todo o estado a educação infantil de até cinco anos de idade, na rede pública e privada do estado. As escolas terão até quarta-feira (17) para ter atividades de transição. A decisão vai durar 21 dias a partir do dia de amanhã”, explicou Nésio.

O secretário de educação Vítor de Angelo, explica a decisão. “Se estamos tomando essa decisão agora, não tenham dúvida alguma: é por dados técnicos que nos apontam a necessidade da tomada de decisão”

De acordo com os secretários o prazo de transição de até três dias, até a próxima quarta-feira (17) para que escolas e famílias possam se se organizar. Segundo eles, a ocupação de leitos de UTI infantil já chega aos 90% no estado, sendo que nesta época do ano, os leitos são ocupados também por outras doenças respiratórias, não somente a Covid.

Veja o vídeo do pronunciamento dos secretários.