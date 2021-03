A secretária de Estado de Turismo, Lenise Loureiro, participou, na manhã desta sexta-feira (12), da certificação dos policiais militares que participaram da quinta turma de Inglês Instrumental do Qualificar ES Turismo. A ação é conduzida pela Secretaria de Turismo (Setur), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). Até agosto deste ano, serão oferecidas mais sete turmas, totalizando 260 alunos.

As aulas de Inglês visam a preparar a corporação para o atendimento aos turistas estrangeiros que visitam o Espírito Santo. “Em qualquer lugar os policiais são naturalmente procurados para dar informações e, pensando nisto, estamos oferecendo este momento de conhecimento da Língua Inglesa, qualificando ainda mais os nossos policiais”, afirmou a secretária.

Noventa e quatro policiais militares já participaram das oficinas. O trabalho teve início no final de 2019, com a turma experimental e em 2020, três outras turmas concluíram a capacitação.

A coordenação do curso no Senac é feita pelas técnicas Rosângela Surlo Gomes Ramos e Denise Rodrigues Cossetti. As aulas são ministradas pela professora Thais Evangelista e acontecem no auditório do Hotel Senac Ilha do Boi, em Vitória, obedecendo todas as recomendações sanitárias de prevenção ao novo Coronavírus (Covid-19).

O soldado Diego Andrade agradeceu a oportunidade como também a dedicação da professora. “Eu cheguei aqui muito tímido, mas a forma como a aula foi conduzida, as práticas, a vivência com colegas, me transformaram. Gostei muito!”.