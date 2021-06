Nestes tempos de pandemia e distanciamento social, com a maioria das pessoas passando mais tempo em casa e consequentemente mais tempo utilizando a internet, um outro tipo de crime ganhou notoriedade, os golpes virtuais. Ultimamente estão sendo registrados diversos casos de bandidos que, se aproveitando do desconhecimento da maior parte da população, criam falsos sorteios ou se passam por conhecidos e pedem dinheiro ou códigos, roubando diversas vítimas.

Para evitar a situação e alertar aos leitores sobre os perigos de confiar em mensagens recebidas pela internet, o Portal 27 conversou com o delegado Brenno Andrade, titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos, que explicou como proceder quando se deparar com um destes golpes e mostrou algumas medidas extras de proteção que podem ser tomadas.

Golpes mais comuns

Primeiramente, o delegado Brenno citou e explicou os golpes mais comuns e que mais rendem boletins de ocorrência nas delegacias do Espírito Santo, sendo relatado pelo menos um por dia. Sendo eles a clonagem de redes sociais, principalmente WhatsApp, e a conta falsa se passando por outra pessoa.

No caso da clonagem, o delegado explica que é comum os bandidos operarem enviando mensagens comentando que o usuário ganhou um sorteio, sendo uma diária no hotel, pousada, ou então produtos tecnológicos, como celulares, eletrodomésticos e outros, mas precisam fornecer um “código de verificação” para confirmar o prêmio, sendo na verdade um código fornecido pelas redes sociais para fazer login com sua conta em outro dispositivo e tomar o acesso.

Já no caso de perfis falsos, os golpistas criam contas nas redes sociais com o mesmo nome e foto da vítima e entram em contato com amigos próximos, relatando que perderam o acesso à conta antiga e que estão passando por dificuldades e precisando de uma “ajuda financeira”, enviando dados de uma conta bancária e pedindo doações por lá.

“Em ambos os casos cabem alguns cuidados, não se deve passar códigos recebidos por SMS para ninguém, os criminosos criam meios para nos convencer de fornecer, mesmo com um aviso no próprio corpo da mensagem, pedindo para que não faça isso. Quando criam conta falsa com a sua foto, sempre orientamos a fazer a denúncia no suporte da plataforma, lá você diz que determinada conta está se passando por você”, disse o delegado.

Medidas de segurança

Outra forma de evitar cair nestes golpes, segundo o delegado, é ativando a verificação em duas etapas, opção que a maioria das redes sociais fornece. No caso do WhatsApp, basta ir em “Configurações” > “Conta” > “Confirmação em duas etapas” e seguir os passos indicados, criando um PIN e fornecendo um e-mail, desta forma, mesmo com o código, os criminosos não conseguem clonar a conta.

No caso dos perfis falsos pedindo dinheiro, o delegado recomenda que sempre que receber uma mensagem dessas, ligue para confirmar a identidade da pessoa e pesquise a conta fornecida no google, lá é possível verificar de qual estado a conta bancária é, sendo mais um meio de verificação de segurança.

O que fazer quando cair nestes golpes

Caso tenha a conta clonada, é preciso que a vítima denuncie no suporte das redes sociais e alerte aos amigos, conhecidos e familiares. Porém, caso tenha caído em um golpe e transferido dinheiro para uma conta, o recomendado é que registre um boletim de ocorrência na delegacia, levando os prints das conversas com os farsantes impressa, ou na internet, anexando na aba “anexos digitais”, desta forma tanto a conta bancária quanto o número serão investigados pela Polícia Civil.