Com o objetivo de um atendimento mais humanizado às mulheres vítimas de violência que vão até o DPJ, foi instalada nesta terça-feira (30), a Sala Marias. Esse espaço foi pensado pois a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a DEAM, funciona em dias de semana e em horário comercial, sendo assim mulheres que buscam atendimento fora desses dias e horários precisam ir ao DPJ.

Essa conquista é uma reivindicação antiga de entidades e órgãos que lutam diretamente em favor da mulher. Este ano, o Governo do Estado do Espírito Santo instalou em cinco municípios, incluindo Guarapari, a Sala Marias. Os policiais receberam treinamento específico para os atendimentos.

No ano passado, em uma visita ao DPJ, a comissão de visita do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Guarapari, CMDM, reivindicou um local mais reservado para mulheres vítimas de violência que chegam até a delegacia. Pedido esse que foi reforçado pela OAB Guarapari.

Evento. A fim de dar visibilidade e divulgação a Sala Marias, o CMDM preparou um coffee break com a presença do delegado Ferrari, hoje chefe do DPJ, da delegada da Mulher Francine Moreschi, da presidente da OAB de Guarapari, Dra. Mônica Goulart, de representantes de entidades e associações que atendem mulheres vítimas de violência, entre outros convidados.

O objetivo é ressaltar o dia 30 de abril, Dia Nacional da Mulher, data criada no Brasil para ser mais uma a reforçar os direitos da mulher em um país onde o número de feminicídio é muito alto. Em 2023, o Brasil teve o maior número de feminicídios desde que o crime foi tipificado, há nove anos. Com 1.463 vítimas, o país registrou uma morte a cada seis horas no ano passado, segundo estudo divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

As ‘Salas Marias’ estão estruturadas para promover o acolhimento, com melhorias na infraestrutura física e atendimento especializado por meio da capacitação contínua dos servidores e o estabelecimento de protocolos padronizados.

Esses espaços serão dedicados ao atendimento emergencial de ocorrências relacionadas à violência doméstica e familiar, proporcionando às mulheres em situação de violência um local próximo para buscar ajuda, sem a necessidade de deslocamento para outros municípios. Isso também evitará que a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e outras agências de segurança precisem se deslocar para atender essas ocorrências em locais distantes.

A instalação das ‘Salas Marias’ será acompanhada por ações de capacitação por meio da Gerência de Proteção à Mulher (GPM), vinculada à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), dos servidores da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), que atuam em plantões, garantindo que estejam preparados para fornecer às mulheres todos os direitos e informações previstos em lei, além de facilitar a articulação com os serviços da rede local.

Serviço:

Sala Marias

Local: DPJ de Guarapari (Rua Josias Cerutti, 683 – Praia do Morro)