A Prefeitura Municipal de Guarapari informou, por meio de nota oficial, que duas avenidas do bairro Praia do Morro deverão ser interditadas durante a manhã e começo da tarde desta quarta-feira (20). A interdição foi requerida pela empresa Ônix Empreendimentos Imobiliários LTDA, que irá receber materiais de construção de um edifício no local.

Segundo afirma a nota, o horário de interdição será das 7 às 14 horas, e será feita para garantir a segurança da população, visto que no local estarão sendo descarregados materiais de construção e estacionando caminhões de concreto.

As avenidas afetadas serão: O trecho compreendido entre as ruas Márcio Pacífico Vieira e Rua Mônaco, na avenida Beira Mar, e o trecho entre as mesmas ruas, porém na avenida Oceânica. Para a população que precisar seguir para o final da orla da Praia do Morro, devem ir pela rua Márcio Pacífico Vieira, após virar à direita na Av. Atlântica, e virar à direita na Rua Mônaco.

Confira abaixo a nota na íntegra:

“Em atenção ao art. 95, § 2º do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, e a fim de evitar grandes transtornos no trânsito do município, a Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal de Postura e Trânsito (Septran), informa que nesta quarta-feira (20), serão realizadas interdições de algumas vias na Praia do Morro.

O objetivo é proteger a população, uma vez que no local será feita a descarga de material e o estacionamento de caminhões de concreto para as obras do Edifício Málaga, na Praia do Morro, requerida por Ônix Empreendimentos Imobiliários LTDA.

Confira o cronograma e locais das intervenções:

Avenida Beira Mar- Trecho compreendido entre as Ruas Márcio Pacífico Vieira e Rua Mônaco.

Avenida Oceânica – Trecho compreendido entre as Ruas Márcio Pacífico Vieira e Rua Mônaco.

Data: 20/01/2021

Horário: 07 às 14 horas.

Para acesso ao final da Orla da Praia do Morro, o trajeto se dará pela Rua Márcio Pacífico Vieira; após virar à direita na Av. Atlântica; e virar à direita na Rua Mônaco.

Durante o período, a Septran pede atenção e cautela aos condutores que transitam pelo local.”