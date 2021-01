Prefeitura de Guarapari marca começo da vacinação para esta quinta-feira (21).

A Prefeitura Municipal de Guarapari afirmou nesta terça-feira de que a vacinação irá começar na quinta-feira (21). A imunização será feita por equipes volantes, que irão até os locais de trabalho dos funcionários de saúde e nas instituições de idosos de longa permanência.

A vacina deve chegar em Guarapari amanhã (20), e, neste primeiro momento, a cidade irá receber 712 doses do governo estadual. Como noticiado anteriormente pelo Portal 27, as primeiras pessoas que irão receber o imunizante serão os agentes de saúde envolvidos com a covid-19 e os idosos de instituições de longa permanência.

Segundo a Prefeitura, os locais onde as equipes volantes estarão realizando a vacinação serão: a Unidade de Pronto Atendimento (UPA); hospitais da cidade; Recanto dos Idosos, em Lagoa Funda; Cantinho da Dinda, em Meaípe; Lar do Idoso Feliz, no Ipiranga e Recanto da Vovó, em Reta Grande.

As pessoas que forem vacinadas agora, irão receber uma segunda dose após quatro semanas, já garantida pelo governo do estado. Ainda de acordo com a prefeitura, a implementação de sistemas de vacinação Drive-Thru e agendamento online estão sendo estudados e providenciados.