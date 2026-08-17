Sesport sedia o Campeonato Brasileiro Feminino de Basquete em Cadeira de Rodas 2026 em Vitória

A sede da Secretaria de Esportes e Lazer do Espírito Santo (Sesport), em Bento Ferreira, Vitória, recebe entre os dias 17 e 21 de agosto o Campeonato Brasileiro Feminino de Basquete em Cadeira de Rodas 2026. É a primeira vez que a competição nacional é realizada no Centro de Excelência de Esportes para Pessoas com Deficiência Sidney de Carvalho Rosadas.
A competição reúne 72 atletas e conta com todas as integrantes da Seleção Brasileira da modalidade, incluindo quatro jogadoras capixabas que conquistaram a medalha de ouro no Campeonato Sul-Americano, disputado em junho, na Colômbia.
Equipes participantes e programação
Seis equipes disputam o título da edição de 2026:
Irefes/Sesport (Espírito Santo)
ADD-SG (Rio de Janeiro)
ADESUL (Ceará)
All Star Rodas Pará/Banco da Amazônia (Pará)
APP/UNIPAM/DB (Minas Gerais)
Primavera GAADIN (São Paulo)
A cerimônia oficial de abertura ocorre nesta segunda-feira (17), às 15h. As disputas seguem ao longo da semana, culminando com a grande final e a solenidade de premiação na sexta-feira (21). A entrada é gratuita e aberta ao público.
Jogos do Irefes/Sesport na primeira fase
|Data
|Horário
|Confronto
|Segunda-feira (17)
|16h00
|Irefes/Sesport x Adesul
|Terça-feira (18)
|11h00
|Irefes/Sesport x ADD-SG
|Terça-feira (18)
|17h00
|Irefes/Sesport x APP/UNIPAM/DB
|Quarta-feira (19)
|11h30
|Irefes/Sesport x All Star Rodas Pará/Banco da Amazônia
|Quarta-feira (19)
|17h00
|Irefes/Sesport x Primavera GAADIN
Serviço
Evento: Campeonato Brasileiro Feminino de Basquete em Cadeira de Rodas 2026
Período: 17 a 21 de agosto de 2026
Local: Centro de Excelência de Esportes para Pessoas com Deficiência Sidney de Carvalho Rosadas (Sede da Sesport)
Endereço: Rua Cel. Schwab Filho, s/nº, Bento Ferreira – Vitória/ES
Entrada: Gratuita