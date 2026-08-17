Sesport sedia o Campeonato Brasileiro Feminino de Basquete em Cadeira de Rodas 2026 em Vitória

A sede da Secretaria de Esportes e Lazer do Espírito Santo (Sesport), em Bento Ferreira, Vitória, recebe entre os dias 17 e 21 de agosto o Campeonato Brasileiro Feminino de Basquete em Cadeira de Rodas 2026. É a primeira vez que a competição nacional é realizada no Centro de Excelência de Esportes para Pessoas com Deficiência Sidney de Carvalho Rosadas.

A competição reúne 72 atletas e conta com todas as integrantes da Seleção Brasileira da modalidade, incluindo quatro jogadoras capixabas que conquistaram a medalha de ouro no Campeonato Sul-Americano, disputado em junho, na Colômbia.

Equipes participantes e programação

Seis equipes disputam o título da edição de 2026:

Irefes/Sesport (Espírito Santo)

ADD-SG (Rio de Janeiro)

ADESUL (Ceará)

All Star Rodas Pará/Banco da Amazônia (Pará)

APP/UNIPAM/DB (Minas Gerais)

Primavera GAADIN (São Paulo)

A cerimônia oficial de abertura ocorre nesta segunda-feira (17), às 15h. As disputas seguem ao longo da semana, culminando com a grande final e a solenidade de premiação na sexta-feira (21). A entrada é gratuita e aberta ao público.

Jogos do Irefes/Sesport na primeira fase

Data Horário Confronto Segunda-feira (17) 16h00 Irefes/Sesport x Adesul Terça-feira (18) 11h00 Irefes/Sesport x ADD-SG Terça-feira (18) 17h00 Irefes/Sesport x APP/UNIPAM/DB Quarta-feira (19) 11h30 Irefes/Sesport x All Star Rodas Pará/Banco da Amazônia Quarta-feira (19) 17h00 Irefes/Sesport x Primavera GAADIN

Serviço