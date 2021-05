O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) divulgou publicamente, no último dia (11), o resultado apurado relativo ao primeiro trimestre de 2021 (1T21). Os dados conferem o lucro líquido recorrente do banco de R$ 61 milhões, 35,8% superior ao apurado no mesmo período de 2020, o que corresponde a R$ 0,19 por ação e rentabilidade sobre o patrimônio líquido médio (ROE) anualizada de 12,7%.

O resultado é baseado no crescimento do estoque da carteira de crédito comercial (+20,2% em doze meses) e a manutenção do patamar das receitas de operações de crédito, no custo com risco de crédito menor 28,8%, alcançado com o controle da inadimplência. Além disso, a gestão da qualidade de crédito e garantias nas novas concessões, os processos de restruturação de ativos e o controle das despesas administrativas são fatores estratégicos que caracterizam o desempenho do Banco no 1T21.

O diretor-presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande, ressaltou a eficiência alcançada pelo Banestes nos três primeiros meses de 2021. “O Banestes se manteve nos patamares esperados pelas análises do mercado bancário neste primeiro trimestre, mesmo diante de um cenário econômico abalado pela segunda onda da pandemia. A estratégia operacional permaneceu com o foco na função econômica e social do banco no Espírito Santo. Buscamos apoiar nossos clientes, com soluções completas e sustentáveis, operamos as linhas de crédito emergencial, além da oferta de soluções específicas ao momento, como carência em operações de crédito de até 180 dias. O Banestes encerra mais um trimestre ainda mais forte enquanto instituição e certo de seu papel perante a sociedade capixaba”, disse.

O patrimônio líquido atingiu R$ 1,8 bilhão, maior 2,9% em relação a dezembro de 2020 e 13,4% superior ao mesmo período de 2020. Foi destinado aos acionistas o valor de R$ 18 milhões a título de juros sobre capital próprio, representando a distribuição de 29,6% do lucro líquido do período.

A margem financeira líquida recorrente e o resultado operacional recorrente cresceram 6,7% e 19,7%, respectivamente, em relação ao primeiro trimestre de 2020. A carteira de crédito ampliada atingiu o montante de R$ 8,1 bilhões em março de 2021, maior 2,7% sobre a posição de dezembro de 2020 e superior 11,9% em doze meses. A carteira de crédito comercial alcançou R$ 5,4 bilhões, crescendo 5,3% no ano e 20,2% em doze meses.

O saldo dos recursos de terceiros captados e administrados somou R$ 34,7 bilhões, crescente 5,7% no ano e 17,9% em doze meses. Com comportamento semelhante, os recursos aplicados (ativo total) registraram R$ 32,2 bilhões, avanço no ano de 5,5% e em doze meses de 18,6%. A nota de rating em escala nacional (moeda local) para risco de crédito medida pela Fitch Ratings permanece em A+(bra).

Enfrentamento à Covid-19. Nesse primeiro trimestre de 2021, o Banestes manteve forte atuação na economia local, com o objetivo de atenuar os impactos financeiros nos vários setores da economia capixaba.

Desde o início da crise sanitária o banco operou linhas de crédito emergencial em parceria com o Governo do Estado do Espírito Santo, com o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), com o Programa Nossocrédito e Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), para a concessão de microcrédito, e com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para pessoas jurídicas. Ao todo, foram concedidos mais de R$ 542 milhões em crédito emergencial, em mais de 15,9 mil operações.

Além disso, o Banestes disponibilizou soluções como a carência de até 180 dias em operações de crédito, tanto para clientes pessoa física (PF) quanto para pessoa jurídica (PJ), e alongamento/repactuação de operações de crédito de até cinco anos, o que representou um volume superior a R$ 583 milhões em reparcelamento de crédito.

Foram ofertadas ainda novas condições de taxas de juros, isenção de juros no Cheque Especial PF para 15 dias, isenção na cobrança de juros para pagamentos de contas de consumo e de tributos via cartão de crédito Banescard e redução de juros do parcelamento da fatura dos cartões de crédito Banescard e Banestes Visa.

Investimentos e serviços digitais. No primeiro trimestre de 2021, foi investida em Tecnologia da Informação e Comunicação a quantia de R$ 4 milhões, proporcionando melhorias nos serviços bancários, como a modernização de sistemas de informação, da infraestrutura de comunicação, da segurança da informação e da rede de autoatendimento.

Os canais digitais (Internet Banking e Aplicativo Banestes) foram responsáveis por mais de 5 milhões de transações financeiras no primeiro trimestre de 2021, crescimento de 21,4% em relação ao mesmo período de 2020.

Analisando-se as transações totais, que incluem consultas de informações como extrato, o aplicativo manteve-se como o principal canal de transações para os clientes, alcançando mais de 19 milhões de transações no período, crescimento de 24,3% sobre o primeiro trimestre de 2020.

O Banestes manteve à disposição de seus clientes uma extensa rede de atendimento, presente em todos os 78 municípios do Estado do Espírito Santo, sendo em 19 deles o único banco com agência instalada. Ao todo, são 867 pontos de atendimento, compostos por 154 unidades de atendimento (entre agências e postos), 334 postos de atendimento eletrônico e 379 correspondentes Banesfácil.