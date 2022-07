A maioria dos empresários iniciantes fica relutante na hora de realizar financiamentos para capital de giro, com medo da inadimplência ou até mesmo pela falta de conhecimento do assunto. Por isso, na próxima quarta-feira (27), o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), em parceria com a consultoria Deloitte Brasil, promove uma palestra gratuita com o tema “Capital de giro e vendas de carteira de crédito”. O evento é destinado aos empreendedores capixabas que buscam aprender mais sobre esta e outras alternativas que apoiam o crescimento econômico equilibrado de uma empresa.

A conferência é a terceira edição da Jornada do Conhecimento, planejada pelo Bandes e pela Deloitte, vai ocorrer durante o ano de 2022, por meio de webinários totalmente gratuitos. Desta vez, o evento vai abordar os conceitos e as perspectivas que envolvem o alinhamento de uma gestão organizacional com a importância do capital de giro para o funcionamento saudável das empresas e os detalhes envolvendo a venda de carteira de crédito de uma organização. A mediação dos debates ficará por conta do sócio de Financial Advisory da Deloitte, André Magalhães, e as inscrições já estão abertas.

O diretor de Negócios do Bandes, Marcos Kneip Navarro, ressaltou que o serviço prestado pelo Bandes vai ao encontro dos objetivos da instituição de desenvolvimento de levar conhecimento ao setor produtivo capixaba, permitindo que tanto os empresários de longa data quanto os mais novos empreendedores tenham oportunidades de conhecimento em temas importantes para a manutenção empresarial.

“A troca de experiências entre especialistas e empresariado, presente na Jornada do Conhecimento, é benéfica para todos os envolvidos. Nesta nova palestra, a jornada prepara os empreendedores capixabas com uma capacitação sobre um importante recurso para os negócios que é o capital de giro, já que, este meio possibilita a empresa ter liquidez em seu funcionamento. No Bandes, a linha Bandes Retomada é um produto que oferece taxas competitivas e prazos alongados para que o investidor capixaba tenha alternativas para manter o equilíbrio entre as despesas e os recursos presentes em caixa”, frisou Navarro.

A aquisição de capital de giro é uma alternativa ideal para os negócios que buscam uma reserva para manter o equilíbrio do caixa, permitindo que a empresa crie riqueza a longo prazo e, ao mesmo tempo, tenha uma reserva para despesas operacionais, como a quitação de contas, pagamento de fornecedores e aquisição de matéria-prima para a produção dos bens comercializados.

Sobre a Jornada do Conhecimento

A cada dois meses, o Bandes e a Deloitte Brasil vão realizar palestras gratuitas, em formato on-line, por meio de webinários, para os empresários capixabas interessados em temas voltados para a gestão de empresas, com a instrução de especialistas e apresentação das linhas de financiamento cases de sucesso do banco, sempre com um parceiro coanfitrião.

A Deloitte, que é uma ou mais empresas da Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), é líder global de auditoria, consultoria empresarial, assessoria financeira, gestão de riscos, consultoria tributária e serviços correlatos. Contando com uma rede global de firmas-membro e entidades relacionadas, está presente em mais de 150 países e territórios, atendendo a quatro de cada cinco organizações listadas pela Fortune Global 500®.

Serviço:

Tema: “Capital de giro e vendas de carteira de crédito”

Data: 27/07 (quarta-feira)

Palestrante: André Magalhães, sócio de Financial Advisory da Deloitte.