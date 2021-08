Mais um diferencial passa a ser ofertado por meio do Pix, o sistema de pagamentos instantâneos brasileiro. O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) anunciou, nesta semana, a disponibilização da tecnologia de arrecadações de impostos via Pix no Banestes, para as prefeituras do Espírito Santo.

Por meio da solução “Pix na Arrecadação”, as prefeituras poderão oferecer aos contribuintes o pagamento de impostos, como o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), e demais tributos municipais via Pix, de forma on-line e segura, sem incidência de tarifas adicionais.

Os contribuintes poderão realizar o pagamento dos impostos de forma fácil e rápida, a qualquer hora do dia, inclusive aos finais de semana ou em feriados, por meio da leitura do QR Code Pix, uma imagem que será gerada pela própria prefeitura e estará impressa na guia de arrecadação, assim como atualmente acontece com os códigos de barras. São recebidos pagamentos de correntistas de todas as instituições financeiras cadastradas ao Pix. Ou seja, não é obrigatório que o contribuinte seja correntista do Banestes.

Para oferecer a facilidade de pagamento, é necessário que as prefeituras estaduais tenham suas chaves Pix cadastradas no Banestes. “A solução agrega valor às prefeituras. Possibilita ao contribuinte a facilidade de realizar o pagamento a qualquer hora, durante os sete dias da semana, de forma on-line e sem custo adicional. E a prefeitura terá acesso às informações de pagamento também de forma instantânea, com o crédito realizado em tempo real em sua conta corrente”, ressalta o diretor de Meios de Pagamentos do Banestes, Marcos Vinícius Nunes Montes.

As prefeituras interessadas em ofertar a nova opção de pagamento facilitado aos seus contribuintes deverão entrar em contato com o Banestes, por meio das equipes da Rede de Agências, distribuídas em todos os 78 municípios do Estado, que estarão à disposição. As informações de atendimento do banco estão disponíveis no site oficial www.banestes.com.br.

Saiba mais – Pix na Arrecadação, disponibilizado pelo Banestes: