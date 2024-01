O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar do Espírito Santo (BPTran) divulgou, na manhã desta terça-feira (02), os resultados da Operação Fim de Ano, que aconteceu entre os dias 29 de dezembro de 2023 e 01 de janeiro de 2024 nas rodovias estaduais da Região Metropolitana de Vitória.

Nenhuma morte. Foram registrados 116 acidentes de trânsito, com 39 pessoas feridas nas ocorrências, mas não houve nenhuma morte nos atendimentos registrados nas vias estaduais capixabas.

Fiscalização. Além do atendimento de ocorrências de trânsito, os militares do BPTran também realizaram operações de fiscalização em locais e horários estratégicos. Ao todo, 450 condutores foram abordados e 534 autos de infração foram registrados. Segundo o BPTran, 31 veículos foram removidos aos pátios credenciados.

Durante as operações houve especial atenção às condições de conservação dos veículos e à alcoolemia, um dos principais fatores de risco com resultado morte nas estradas. No período, o BPTran realizou 312 testes e registrou 82 recusas.

As principais infrações registradas foram:

– Licenciamento atrasado, com 92 registros;

– 82 recusas ao teste do etilômetro;

– 13 condutores inabilitados. O Batalhão de Trânsito, inclusive, alerta quanto ao crime cometido a quem entrega ou permite que pessoa não habilitada conduza veículo automotor;

– 73 condutores foram flagrados sem o cinto de segurança e outros 42 utilizando o celular enquanto conduziam o veículo;

– 48 autos de infração que registraram condutores com calçado inadequado, gerando risco de perda do controle veicular.

As operações continuarão em diversos locais e horários, reforçando, inclusive, a Operação Verão.